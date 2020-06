नई दिल्ली: मनोरंजन और सिनेमा जगत पर ये साल काल की तरह मंडरा रहा है. लगातार हो रहे निधन से बॉलीवुड शोक में डूबा हुआ है. अब ‘छोटी-सी बात’ और ‘रजनीगन्धा’ जैसी अनुभवी फिल्मों के निर्माता बासु चटर्जी (Basu Chatterjee Passes away) का बृहस्पतिवार को 93 साल की उम्र में निधन हो गया. इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन (आईएफडीटीए) के अध्यक्ष अशोक पंडित ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘उन्होंने सुबह के समय नींद में ही शांति से अंतिम सांस ली. वह उम्र संबंधी दिक्कतों के कारण पिछले कुछ समय से ठीक नहीं चल रहे थे और उनके आवास पर ही उनका निधन हुआ. यह फिल्म उद्योग के लिए भारी क्षति है.’

Deeply saddened to hear about Basu Chatterjee’s passing away.A prolific filmaker, he was the pioneer of what came to be regarded as middle of the road cinema. I was fortunate to have done 3 lovely films with him Swami Apne Paraye and Jeena Yahan. All lifelike characters .RIP pic.twitter.com/tAN5vaTZiY

— Azmi Shabana (@AzmiShabana) June 4, 2020