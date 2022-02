Lata mangeshkar Health Update: सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर (Lata mangeshkar) की सेहत हाल ही में ठीक हुई थी और खबरें थी कि वो अब धीरे-धीरे स्वस्थ हो रही हैं, लेकिन अब उनके चाहनेवालों के लिए बुरी खबर आ रही है. दरअसल लता मंगेशकर की तबियत फिर बिगड़ने की खबर आ रही है, पिछले 27 दिनों से मुम्बई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट लता मंगेशकर (Lata mangeshkar Health Update) की तबियत सुधर रही थी और एकाएक उनकी तबियत बिगडने पर उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है. आईसीयू में हैं और फिलहाल उनकी सेहत की लगातार निगरानी की जा रही है.Also Read - Urfi Javed Sisters: उर्फी की तरह उनकी बहनें भी हैं बला की खूबसूरत, आइए जानते हैं आखिर कौन करता है क्या

लता मंगेशकर का इलाज कर रहे डॉक्टर प्रतीत समधानी ने मीडिया को बताया कि ‘लताजी की तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया है और साथ ही वो ICU में हैं और डॉक्टर्स की एक टीम 24*7 उनकी निगरानी कर रही है’ Also Read - Vikrant Massey Wedding: 2019 में हुई थी विक्रांत मैसी की सगाई, लेकिन इस वजह से नहीं कर पर रहे हैं शादी

Veteran singer Lata Mangeshkar’s health condition has deteriorated again, she is critical. She is on a ventilator. She is still in ICU and will remain under the observation of doctors: Dr Pratit Samdani, Breach Candy Hospital

(file photo) pic.twitter.com/U7nfRk0WnM

— ANI (@ANI) February 5, 2022