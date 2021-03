Veteran star and 85 year-old actor Dharmendra got himself vaccinated for COVID: बॉलीवुड के वेटरन ऐक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) भले ही फिल्मी पर्दे से दूर हैं लेकिन वो अक्सर सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के साथ जुड़े रहते हैं. धर्मेंद्र (Dharmendra) इन दिनों अपना ज्यादातर समय अपने फार्म हाउस में बिता रहे हैं जहां पर वो जमकर खेती करते हैं और साथ ही अपने साथ रह रहे पशुओं का ख्याल रखते हैं. ऐसे में अब धर्मेंद्र (Dharmendra) ने अपने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है कि उन्होंने कोरोना की वैक्सीन का पहला डोज ले लिया है. Also Read - Monokini में एक बार फिर से Hina Khan ने करवाया बोल्ड फोटोशूट, बीच पर लिए Sun Bath के मजे....Viral Pictures

हाल ही में धर्मेंद्र (Dharmendra) ने कोरोना वैक्सीन लेते हुए एक वीडियो शेयर किया है. साथ ही उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए फैन्स के लिए एक खास मैसेज भी शेयर किया है जिसमें वह कह रहे हैं ‘ट्वीट करते- करते इतना जोश आ गया और मैं निकल गया कोरोना वैक्सीन लेने. मैं आपको बता दूं कि यह शो ऑफ नहीं है लेकिन यह प्रेरणादायक है.’ Also Read - Happy Birthday Alka Yagnik: 6 साल की उम्र से Alka Yagnik ने शुरू कर दिया था गाना, 27 सालों से अपने पति से रह रही हैं अलग

वीडियो में आप देख सकते हैं कि धर्मेंद्र (Dharmendra) को नर्स वैक्सीन लगा रही है. वैक्सीन लगने के बाद धर्मेंद्र (Dharmendra) नर्स को आशीर्वाद भी दे रहे हैं. वीडियो में धर्मेंद्र (Dharmendra) ने कहा कि लॉकडाउन है तो उसका पूर्ण रुप से पालन करें और साथ ही दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी.