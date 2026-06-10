तमिल सिनेमा को गांवों की खुशबू देने वाले भारथीराजा नहीं रहे, 84 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

तमिल सिनेमा इंडस्ट्री के सबसे प्रभावशाली नामों में से एक, दिग्गज फिल्म निर्माता और अभिनेता भारथीराजा का 10 जून को निधन हो गया. वो 84 साल के थे. उनके निधन से फिल्म जगत शोक में डूब गया है.

Written by: Pooja Batra Edited by: Pooja Batra
Published: June 10, 2026, 9:17 AM IST
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साउथ इंडस्ट्री के अनुभवी तमिल फिल्म निर्माता और अभिनेता का 10 जून को निधन हो गया. वो 84 साल के थे. उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है. इंडस्ट्री से जुड़े कलाकार सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं. अभिनेत्री और राजनेता खुशबू सुंदर ने X (पहले ट्विटर) पर भारथीराजा के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा, “जानकर बहुत दुख हुआ कि हमारे सबसे प्रिय और सम्मानित निर्देशक, दिग्गज #BharathiRaaja अब हमारे बीच नहीं रहे. इनका निधन तमिल सिनेमा के लिए एक दुखद घटना है. उनकी फिल्में हमेशा से बेंचमार्क रही हैं और फिल्म निर्माण का स्कूल रही हैं. वो हर सिनेमा प्रेमी के लिए एक बड़ी विरासत छोड़ गए हैं. भरतिराजा हमेशा कहते थे कि ‘मेरे साथ दो चोटियों वाली फ़िल्म करते हैं’. उनका ये सपना अधूरा रह जाएगा. सर, आपकी बहुत याद आएगी. आपकी आत्मा को शांति मिले. ओम शांति.”

फिल्मों में गांव की खुशबू

उनकी फिल्मों में गांव की खुशबू नज़र आती थी. ये एक ऐसे फिल्ममेकर थे जिन्होंने तमिल सिनेमा को स्टूडियो से बाहर निकालकर गांवों, खेतों और आम लोगों की जिंदगी तक पहुंचाया. उनकी फिल्मों ने न केवल मनोरंजन किया बल्कि दक्षिण भारतीय समाज की जड़ों से जुड़े रहने के लिए भी प्रेरित किया.

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मशहूर फिल्में

16 Vayathinile, Sigappu Rojakkal, Alaigal Oivathillai और Muthal Mariyathai जैसी फिल्मों ने उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे सम्मानित निर्देशकों में शामिल कर दिया.

5 खास बातें

1977 में फिल्म 16 Vayathinile से निर्देशन की शुरुआत की.
ग्रामीण जीवन को यथार्थवादी ढंग से दिखाने के लिए मशहूर रहे.
उन्हें 2004 में Padma Shri से सम्मानित किया गया.
अपने करियर में कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कार जीते.
हाल के महीनों में स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे और इस साल की शुरुआत में अस्पताल में भर्ती भी हुए थे.

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Pooja Batra

Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

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