सुजैन को ट्रैफिक सिग्नल पर दिल दे बैठे थे ऋतिक रोशन, एक्स पत्नी ने तलाक में मांगी थे 3.8 अरब की एलिमनी!

Hrithik Roshan Sussanne Khan Divorce Reason: ऋतिक रोशन ने साल 2000 में अभिनेता संजय खान की बेटी सुजैन खान से शादी की थी.

Hrithik Roshan Sussanne Khan Divorce Reason: ऋतिक रोशन और सुज़ैन खान की प्रेम कहानी किसी फिल्मी स्टोरी जैसा नहीं है और अपनी बेजोड़ केमिस्ट्री और रोमांस से धूम मचाने वाले इस जोड़े ने जब अलग होने का फैसला लिया तो सब हैरान रह गए. सबसे पहले, आपको बता दें कि ऋतिक और सुज़ैन की मुलाकात एक बेहद आम मौके पर हुई, यानी ट्रैफिक सिग्नल पर दोनों की गाड़ियां अगल-बगल में चल रही थीं और ट्रैफिक सिग्नल पर रुक गईं. तभी ऋतिक ने सुज़ैन को आत्मविश्वास से गाड़ी चलाते हुए देखा, उन्हें सुज़ैन से तुरंत प्यार हो गया, जबकि वे उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे.

ट्रैफिक सिग्नल पर देखा और प्यार हो गया

हालांकि, सुज़ैन पर ऋतिक की पहली छाप थोड़ी अलग थी. हालांकि उन्होंने ट्रैफिक सिग्नल पर उन्हें खास तौर पर नोटिस नहीं किया, लेकिन उनकी मुलाकात ऋतिक से उस समय हुई जब वह एक उभरते हुए अभिनेता थे. नेहा धूपिया के शो ‘बीएफएफ विद वोग’ में बात करते हुए सुज़ैन ने फिल्मों से प्यार करने का श्रेय ऋतिक को दिया और उन्होंने कहा ‘लॉस एंजिल्स गई और वापस आ गई, तभी मेरी मुलाकात एक सुपरस्टार लड़के से हुई, जो उस समय सुपरस्टार नहीं था, लेकिन मेरी नजरों में मुझसे मिलते ही सुपरस्टार बन गया. लेकिन इससे पहले मुझे एहसास ही नहीं था कि मुझे फिल्म जगत में कोई दिलचस्पी नहीं थी. लेकिन किस्मत मुझे वापस उसी राह पर ले आई. मुझे फिल्में और फिल्म इंडस्ट्री से प्यार है, लेकिन मैं अपने पेशे में जहां हूं, वहां बहुत खुश हूं.’

कॉफ़ी पीते-पीते उन्हें कप में एक अंगूठी मिली

कुछ वर्षों के उम्र अंतर के बावजूद, ऋतिक और सुज़ैन को हमेशा से लगता था कि वे एक-दूसरे के लिए ही बने हैं और पहली नज़र के प्यार के बाद, ऋतिक ने सुज़ैन के सामने अपने दिल की बात कहने में ज़रा भी देर नहीं की और दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी. कॉफ़ी विद करण के एक पुराने एपिसोड में, सुज़ैन ने बताया कि कैसे ऋतिक उन्हें कॉफ़ी डेट पर ले गए थे. कॉफ़ी पीते-पीते उन्हें कप में एक अंगूठी मिली. ऋतिक ने एक तरह से वादा करते हुए उनसे पूछा कि क्या वह हमेशा उनके साथ रहना चाहेंगी, जिस पर उन्होंने तुरंत ‘हाँ’ कह दिया.

साल 2000 में रचाई शादी और फिर 2012 में तलाक

खैर, ऋतिक रोशन उन सुपरस्टारों में से एक हैं जिन्होंने शादीशुदा होकर अपने करियर की शुरुआत की थी. आपको बता दें कि दोनों ने 20 दिसंबर 2000 को शादी की थी. जीवनसाथी से लेकर पति-पत्नी तक, ऋतिक और सुज़ैन ने अपने रिश्ते के हर पड़ाव को बड़ी खूबसूरती से पार किया और दो बच्चों के माता-पिता बने. बारह साल के वैवाहिक जीवन के बाद, ऋतिक रोशन और सुज़ैन खान ने 13 दिसंबर, 2012 को आपसी अलगाव की घोषणा करके सबको चौंका दिया.

तलाक में मांगे थे 400 करोड़?

आपको बता दें उस समय ऐसी अफवाहें थीं कि सुज़ैन खान ने कथित तौर पर इसके लिए 400 करोड़ रुपये की भारी रकम की मांग की थी. यह भी कहा गया था कि ऋतिक ने उन्हें समझौते के तौर पर केवल 380 करोड़ रुपये देने पर सहमति जताई थी. हालांकि दोनों पक्षों के तलाक के वकीलों ने बार-बार इन अफवाहों का खंडन किया, वहीं ऋतिक ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इन सभी बातों को खारिज किया था. थे. राकेश रोशन से इस इंटरव्यू में सवाल हुआ कि ऋतिक रोशन और सुजैन खान का तलाक क्यों हुआ. जिसके जवाब में राकेश रोशन ने कहा कि उन दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां हो गई थीं, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ रहना मुनासिब नहीं समझा. इसलिए अलग हो गए.

