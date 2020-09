Vicky Donor Actor Bhupesh Kumar Pandya Passes Away After Battling Lung Cancer-विकी डोनर, हजारों ख्वाहिशें ऐसी और दिल्ली क्राइम जैसी फिल्मों में काम कर चुके बॉलीवुड एक्टर भूपेश पंड्या का निधन हो गया. वे लंग कैंसर से पीड़ित थे. भूपेश अहमदाबाद के एक अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे थे. Also Read - CBD Oil Illegal है तो ऑनलाइन मिलता कैसे है, मीरा चोपड़ा का सवाल?

हालांकि एक्टर के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे. मदद की गुहार के बाद मनोज वाजपेयी और अन्य एक्टर ने उनके इलाज के लिए 25 लाख रुपए जुटाए थे. भूपेश नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएट थे.

भूपेश के परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं. उनकी कमज़ोर आर्थिक स्थिति के मद्देनज़र फंड जुटाने के लिए ऑनलाइन कैंपेन शुरू किया गया था, जिसे एक्टर राजेश तैलंग, आदिल हसन और मनोज बाजपेयी ने सपोर्ट किया था.