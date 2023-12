Bigg Boss17: बरसों पहले बिग बॉस में नजर आ चुके हैं विक्की भईया, वायरल हो रहा है Video

Vicky Jain Attending Sara-Ali Merchant Wedding in BB4: अंकिता लोखंडे और उनके पति विक्की जैन इन दिनों बिग बॉस 17 में नजर आ रहे हैं. हालांकि दोनों की जोड़ी को प्यार से अधिक हेट मिल रहा है और इसकी वजह है दोनों की बीच आए दिन होते हुए झगड़े. बिग बॉस के यूजर्स को देखकर भी यही लग रहा है कि विक्की गेम के लिए अंकिता के संग बेहद हार्श हो रहे हैं. सलमान भी उन्हें इस बर्ताव के लिए झआड़ लगा तुके हैं. हालांकि विक्की केवल अपनी गेम खेल रहे हैं औऱ उन्हें फिलहाल घर में सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है. इसी के बीच में अब विक्की का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बिग बॉस सजीन 4 का हिस्सा बनते हुए दिख रहे हैं, तो आइए जानते हैं विक्की सीजन 4 में क्या कर रहे हैं.

विक्की जैन बिग बॉस में कमाल का खेल-खेल रहे हैं औऱ लोग उन्हें प्यार से विक्की भईया बोलते हैं. विक्की अपनी गेम को लेकर बेहद पैशन रखते हैं औऱ उनका अंदाज फैंस को पसंद भी आ रहा है, लेकिन वो अपनी पत्नी अंकिता की वजह से कई बार ट्रोल भी हो रहे हैं. इसी बीच में नील भट्ट ने कुछ समय पहले कहा था कि विक्की ने बिग बॉस के सभी सीजन देखे हैं औऱ गम को लेकर अलग पैशन रखते हैं. इससे पहले विक्की की मां भी कह चुकी हैं कि उनका बेटा शा का बहुत बड़ा फैन रहा है. इन्ही सब के बीच विक्की का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बिग बॉस में नजर आ रहे हैं.

ऐसे में अब सोशल मीडिया पर विक्की भईया का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बिग बॉस सीजन 4 में दिखाई दिए थे. सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा ये वीडियो ‘बिग बॉस’ के चौथे सीजन का है. दरअसल विक्की ने बिग बॉस 4 के कंटेस्टेंट्स सारा खान अली मर्चेंट के निकाह में दिखाई दिए थे और इस दौरान वो वीटी के एक्टर जय भानुशआली संग दखाई दे रहे है. विक्की का वीडियो देखकर फैंस हैरान हो रहे हैं और उन्हें इस दौरान पहचान पाना मुश्किल हो रहा है.

Hahaha , Vicky Jain attended Sara Khan and Ali Merchant’s wedding in Bigg Boss house in season 4 😂#IshaMalviya #BB17 #MannaraChopra #MunawarFaruqui #VickyJain #AnkitaLokhande #AishwaryaSharma #NeilBhatt #KhanZaadi pic.twitter.com/wacdEHoYSc

