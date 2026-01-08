परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के बेटे का नाम नीर

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा अक्टूबर 2025 में बेटे के पैरेंट्स बने. उन्होंने अपने बेटे का नाम नीर रखा है. परिणीति चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर बेटे के साथ फोटो पोस्ट करते हुए बताया, “जलस्य रूपम्, प्रेमस्य स्वरूपम् - तत्र एव नीर.” परिणीति के बेटे का नाम सरल, सुंदर और गहरा अर्थ वाला है. हिंदी, संस्कृत और कई भारतीय भाषाओं में 'नीर' का मुख्य अर्थ 'जल' या 'शुद्ध पानी' होता है. साथ ही यह नीर स्वच्छता, निर्मलता, शांत स्वभाव और कोमलता जैसे गुणों को भी दिखाता है.