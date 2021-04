Vicky Kaushal-Bhumi Pednekar Tests Positive For Covid 19: बॉलीवुड की दुनिया में कोरोना (Coronavirus) का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. फ़िल्म जगत में इस महामारी ने अपने पांव पसार लिए हैं. गोविंदा और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के बाद अब विक्की कौशल (Vicky Kaushal Coronavirus Positive) भी कोरोना के चपेट में आ गए हैं. विक्की ने सोशल मीडिया के ज़रिए यह बात सबके सामने राखी है. मसान और उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी फिल्मों से धमाल मचाने वाले विक्की ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा- ‘ बहुत ख्याल रखने के बाद भी दुर्भाग्य से मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं. मैं सारे नियमों का पालन कर रहा हूं और घर में ही क्वॉरंटीन हूं.’ Also Read - Akshay Kumar Tests Positive For COVID-19: बॉलीवुड में कोरोना का कहर, अब अक्षय कुमार हुए कोरोना संक्रमित, फैन्स परेशान

विक्की ने पोस्ट में यह भी कहा है कि जो लोग इन दिनों में उनके कॉन्टैक्ट में रहे हैं वो अपना कोविड टेस्ट करवा लें. इसी बीच एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर (Bhumi Pednekar Coronavirus Positive) भी कोरोना का शिकार हो गई हैं. उन्होंने भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए इस बात को सबके सामने रखी. पोस्ट के साथ भूमि ने चार प्वाइंट भी लिखे हैं जिसमें उन्होंने बताया कि उनमें कोरोना के हल्के लक्षण पाए गए हैं लेकिन वह ठीक महसूस कर रही हैं.

View this post on Instagram A post shared by Bhumi 🌻 (@bhumipednekar)

बता दें कि बॉलीवुड में कोरोना का कहर उफान पर है. आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, परेश रावल, आमिर खान, तारा सुतारिया, संजय लीला भंसाली के संक्रमित होने के बाद गोविंदा और अक्षय कुमार भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं. इस बीच ‘ये हैं चाहतें’ के अबरार काजी और टीवी एक्ट्रेस नारायणी शास्त्री भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गई हैं.