विक्की कौशल (Vicky Kaushal) कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) बॉलीवुड के पावर कपल के तौर पर अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं. हालांकि शादी के कुछ दिनों के बाद से ही लगातार दोनों अपने काम में बिजी चल रहे हैं. ऐसे में ये कपल कभी विक्की अपनी फिल्म की शूटिंग के चक्कर में बिजी होते हैं तो कभी कैटरीना अपने शूट में. शादी के बाद बेहद कम ही इन दोनों ने एक साथ वक्त बिताया है. ऐसे में अब इस कपल के चाहनेवालों के एक और बुरी खबर आ रही है. दरअसल मिसेज कौशल शादी के बाद का अपना पहला वैलेंटाइन (Vicky Kaushal Katrina Kaif Valentine Day) अपने पति विक्की कौशल के साथ नहीं बल्कि दोस्त सलमान खान (Salman Khan) के साथ मनाएंगी और इसकी वजह है आने वाली फिल्म टागइगर 3 (Tiger 3) जो कोरोना की वजह से लगातार टलती रही और अब आखिरकार उसपर काम शुरू होने जा रहा है.

रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 (Tiger 3) की शूटिंग 5 फरवरी से शुरू होने वाली है. दिल्ली में फिल्म की शूटिंग होगी. 14 फरवरी को भी सलमान और कैटरीना शूटिंग कर रहे होंगे. फिल्म के डायरेक्टर मनीष शर्मा दिल्ली की रियल लोकेशन्स पर शूटिंग करेंगे. सलमान और कैटरीना 12 फरवरी को दिल्ली के लिए रवाना होंगे. अब क्योंकि फिल्म की शूटिंग रियल लोकेशन पर शूट होगी तो मेकर्स सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रख रहे हैं.

Also Read - Waheeda Rehman Birthday: आइटम नंबर से शुरू हुआ था वहीदा रहमान का करियर, अमिताभ बच्चन को इसलिए मारा था चांटा

सलमान और कैटरीना 10-12 दिन के लिए दिल्ली में शूट करेंगे. हालांकि दिल्ली में दोनों कहां शूट करेंगे इसकी कोई जानकारी नहीं आई है. वैसे ये भी हो सकता है कि अपनी लेडी लव के लिए विक्की वेलेंटाइन मनाने दिल्ली आ पहुंचे. कैटरीना कैफ को भी जब जब विक्की कौशल की दूरी खली है, तब-तब एक्ट्रेस अपने पति से मिलने इंदौर पहुंच ही गई थी. ऐसे में अब गेखान होगा कि आखिर कैसे ये कपल अपनी दूरियों को कम करता है.