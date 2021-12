Vicky Kaushal and Katrina Kaif Wedding: बॉलीवुड की दुनिया के मोस्ट फेवरेट कपल विक्की कौशल और कैटरीना कैफ इन दिनों अपनी शादी (Vicky Kaushal-Katrina Kaif Wedding) को लेकर सुर्ख़ियों में हैं. बीते कुछ समय से उनकी शादी को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं. इसी सिलसिले में अब एक और नया अपडेट सामने आया है. राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित सिक्स सेंस फोर्ट बरवाड़ा में 9 दिसंबर को बॉलीवुड सितारों विक्की कौशल और कैटरीना कैफ (Vicky Kaushal and Katrina Kaif Wedding Date) के बीच बहुप्रतीक्षित शादी में शामिल होने वाले मेहमानों को शादी समारोह को पूरी तरह से गोपनीय रखने के लिए गुप्त कोड दिए जाएंगे. सूत्रों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी है. मेहमानों को प्रदान किए गए गुप्त कोड के आधार पर विवाह स्थल में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. शादी में शामिल होने वाले विशिष्ट अतिथियों (Vicky Kaushal and Katrina Kaif Wedding Rules) की पहचान गुप्त रखी जाएगी, इसलिए होटल ने सभी मेहमानों को नाम के बजाय कोड आवंटित किए हैं. इन कोडों के आधार पर मेहमानों को विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जैसे रूम सर्विस, सुरक्षा आदि.Also Read - प्रियंका चोपड़ा के पति Nick Jonas के साथ Nora Fatehi स्टेज पर लगाएंगी आग, सालों तक याद रहेंगे जलवे!

इसी के तहत होटल में दूल्हा-दुल्हन के लिए स्पेशल (Vicky Kaushal and Katrina Kaif Wedding Hotel Charges) सुइट बुक किए गए हैं. विक्की जहां राजा मानसिंह सुइट में रहेंगे, वहीं कैटरीना रानी पद्मावती सूट में ठहरेंगी, दोनों होटल के सबसे महंगे सुइट हैं. एक रात के लिए सुइट्स का चार्ज 7 लाख रुपये है. दोनों सुइट्स में निजी स्विमिंग पूल और उनसे जुड़े ग्रेड हैं, जबकि खिड़कियों से अरावली पहाड़ियों का भव्य दृश्य दिखाई देता हैं.

कैटरीना और विक्की (Vicky Kaushal and Katrina Kaif Wedding Details) के परिवार के सदस्यों के 6 दिसंबर को चेक-इन करने और 11 दिसंबर को प्रस्थान करने की उम्मीद है. शादी की तैयारियों को छह अलग-अलग विक्रेताओं को सौंपा गया है, जो फूल, सजावट, सुरक्षा, परिवहन, भोजन और जंगल सफारी की व्यवस्था करेंगे.

सुरक्षा व्यवस्था के लिए 5 दिसंबर को जयपुर से 100 बाउंसर आएंगे. वीआईपी मेहमानों की सुरक्षा के लिए राजस्थान पुलिस के जवान भी तैनात रहेंगे. ‘संगीत’ समारोह 7 दिसंबर को होगा और उसके बाद अगले दिन ‘मेहंदी’ समारोह होगा. 10 दिसंबर को शादी समारोह के बाद स्पेशल रिसेप्शन रखा जाएगा.

इनपुट-आईएएनएस