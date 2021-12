Vicky Kaushal And Katrina Kaif Wedding Viral Pictures Of Angad Bedi And Neha Dhupia: बॉलीवुड स्टार कैटरीना कैफ (Katrina kaif) और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) आज शादी के बंधन में बंध जाएंगे. हालांकि दोनों के शादी का एक भी वीडियो और फोटो अभी तक सोशल मीडिया पर वायरल नहीं है. हालांकि कल उनकी शादी का कार्ड जमकर वायरल हो रहा था. कैटरीना कैफ (Katrina kaif) और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) कपल 9 दिसंबर को दोनों सात फेरे लेकर हमेशा के लिए एक दूजे के हो जाएंगे. इससे पहले राजस्थान के सवाई माधोपुर के सिंस सेंसेज फोर्ट में प्री वेडिंग फंक्शन जारी है, जहां पर उनके दोस्त और खास परिवार वाले पहुंचे चुके हैं और 7 दिसंबर से ही वहां पर कई सारे फंक्शन चल रहे हैं. कैट-विक्की (Vicky Kaushal And Katrina Kaif Wedding) के फैंस को प्री वेडिंग फंक्शन की एक भी झलक नहीं मिली है, वहां पर कई सारे कैमरा मैन और बाकि चीजें कोशिश में लगी हुई हैं कि शादी की एक झलक लोगों को देखने को मिल जाए लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है. ऐसे में तमाम कोशिशों के बावजूद उनके वेडिंग वेन्यू की पहली झलक सामने आ गई है. ऐसे में अब वेडिंग वेन्यू की इनसाइड तस्वीर देखकर फैंस बेहद खुश नजर आ रहे हैं और ये फोटो किसी और ने नहीं बल्कि शादी में पहुंचे कैट-विक्की (Vicky Kaushal And Katrina Kaif) के खास दोस्त ने ये तस्वीरें वायरल की हैं. दरअसल नेहा धूपिया (Neha Dhupia) ने अपने सोशल मीडिया पर अपने पति अंगद बेदी (Angad Bedi) के साथ एक रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें शादी का वेन्यू की झलक देखने को मिल रही है, जिसे देखकर फैंस बेहद खुश हैं.Also Read - Confirmed! कैटरीना कैफ-विक्की कौशल की शादी में नहीं जाएंगे सलमान खान, Da-bangg Tour है ज्यादा इम्पोर्टेंट?

नेहा ने वायरल की शादी की तस्वीरें

जैसी कि आप जानते हैं कि नेहा धूपिया (Neha Dhupia) अपने पति अंगद बेदी अंगद बेदी (Angad Bedi) के साथ शादी में शामिल होने के लिए 7 दिसंबर ने ही वहां पहुंची हुई हैं और उन्होंने कल अपने सोशल मीडिया पर अपने पति अंगद बेदी (Angad Bedi) के साथ रोमांटिक तस्वीर शेयर की है जिसमें दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए हुए नजर आ रहे हैं और फोटोज के बैकग्राउंड में रोशनी से जगमग डेकोर साफ नजर आ रहा है. कलरफुल डेकोरेशन, लाइट्स से प्री-वेडिंग फंक्शन की रौनक नजर आ रही है. इसके साथ लोग डांस करते दिखाई दे रहे हैं, जिसे देखकर फैंस बेहद खुश हैं.

View this post on Instagram A post shared by Neha Dhupia (@nehadhupia)



नेहा (Neha Dhupia) अपने पति के साथ कई फोटोज क्लिक किए हैं, जिसमें वो उनके साथ डांस करते और गले लगाते हुए और पोज देते हुए दिखाई दे रही हैं. नेहा (Neha Dhupia) ने ढेर सारे इमोजी के साथ कैप्शन में लिखा, '#shinyhappypeople..#photodump नींद से वंचित पैरेंट्स पार्टी के लिए जा रहे हैं ये 90s की तरह है… चीजें जो हम भूल चुके हैं 1. कैसे पार्टी करें 2. कैसे पार्टी करें 3. कैसे पार्टी करें. बता दें कि कैटरीना और विक्की अपनी शादी को प्राइवेट रखना चाहते हैं औरर इसकी वजह है कि कपल ने अपनी शादी के राइट्स किसी और को नहीं ब्लिक मशहूर ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम को करीब 80 करोड़ में बेचे हैं, जिसकी वजह से गेस्ट को फोन और कैमरा फंक्शन में लाने से मना किया गया है. ऐसे में ये फोटो फैंश के लिए एक तोहफा है.