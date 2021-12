Katrina Kaif-Vicky Kaushal wedding Kaushal Family Welcome New Bahu: कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) ने कल पूरी तामझाम के साथ 9 दिसंबर को सवाई माधोपुर स्थित सिक्स सेंस फोर्ट (Six Senses Fort) में हमेशा के लिए एक दूजे हो गए और इस दौरान उन्होंने पूरी सुरक्षा का भी इंतजाम किया था. हालांकि कुछ तस्वीरें और वीडियो इसके बाद भी वायरल हो गए थे. वहीं इसके थोड़ी देर के बाद कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने अपनी शादी (Katrina Kaif-Vicky Kaushal wedding) की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की. सवाई माधोपुर स्थित सिक्स सेंस फोर्ट (Six Senses Fort) में परिवार और खास दोस्तों की मौजूदगी में 7 फेरे लेकर लिए और खास तस्वीरों के साथ अपने रिश्ते का घोषणा भी कर दी. भाई विक्की और भाभी कैटरीना कैफ के 7 फेरे लेने के बाद कैट के लाडले देवर सनी कौशल (Sunny Kaushal) ने भाभी कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) का अपने परिवार में जोरदार स्वागत किया और साथ ही उनके ससुर जी यानि की श्याम कौशल (Shyam Kaushla) ने भी अपने बहू और बेटे की खास खुशी में अपनी बात जाहिर की है और सोशल मीडिया इसकी जानकारी दी है.Also Read - Vicky-Katrina Wedding: स्पेशल प्लेन से विक्की-कैटरीना ने भरी मुंबई के लिए उड़ान, सुरक्षा के बीच परिवार ने भी छोड़ा फोर्ट

देवल ने खास अंदाज में किया भाभी का स्वागत

कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) ने जैसे ही अपनी रिश्ता सोशल मीडिया पर ऑफिशियल किया, उसके तुरंत बाद कैटरीना के देवर सनी कौशल (Sunny Kaushal) ने भाई-भाभी की एक खूबसूरत तस्वीर के साथ खास पोस्ट शेयर किया और जमकर भाभी की तारीफ की है. सनी कौशल (Sunny Kaushal) ने लिखा- ‘आज दिल में एक और जगह बन गई…फैमिली में स्वागत है परजाई जी. इस खूबसूरत कपल को ढेर सारा प्यार और जिंदगीभर ढेर सारी खुशियां मिले’. सनी की इस पोस्ट को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और विक्की और कैट को लगातार बधाई दे रहे हैं. Also Read - Katrina Kaif Wedding Lehanga: कैटरीना के दुपट्टे पर किया गया है सोने और चांदी का काम, हर चीज है खास... जानें डिटेल

View this post on Instagram A post shared by Sunny Kaushal (@sunsunnykhez)

Also Read - Katrina Kaif Engagement Ring Price: हीरे और नीलम के पत्थर से जड़ी है कैटरीना कैफ की इंगेजमेंट रिंग, लाखों में है कीमत

ससुर ने भी किया स्वागत

शाम कौशल ने भी अपने सोशल मीडिया पर अपने बेटे औऱ बहू की खास तस्वीर शेयर करके लिखा है- शुक्र रब दा, शुक्र सब दा, बहुत खुशी हो रही है एक पिता के तौक पर. आप दोनों पर हमेशा भगवान का आर्शीवाद बना रहे.’ कैटरीना और विक्की इन तस्वीरों वाली इंस्टाग्राम पोस्ट पर इंडस्ट्री से जुड़े उनके दोस्तों और बॉलीवुड सेलेब्स ने उन्हें शादी की शुभकामनाएं दे रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Sham Kaushal (@shamkaushal09)



विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) शादी की तस्वीरें वायरल हो ने के बाद कैटरीना कैफ की छोटी बहन इसाबेल कैफ (Isabelle Kaif) ने अपनी खुशी जाहिर की और परिवार में अपने बहनोई विक्की कौशल का स्वागत किया. इसाबेल कैफ ने अपने इंस्टाग्राम में नवविवाहितों की एक तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन लिखा- ”कल मुझे एक भाई मिला. हमारे पागल परिवार में आपका स्वागत है. हम इतने लकी नहीं थे कि आप हमारी किस्मत में होते. आप दोनों को ढेर सारा प्यार और दुनियाभर की खुशियां मिले”.

View this post on Instagram A post shared by Isabelle Kaif (@isakaif)



आपको बता दें कि शादी के बाद विक्की और कैटरीना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी शादी की चार आधिकारिक तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की. इसके साथ उन्होंने अपनी फीलिंग्स को भी बयां किया था. उन्होंने लिखा- ‘हमारे दिलों में सिर्फ प्यार और कृतज्ञता है, जो हमें इस क्षण तक ले आई है. आप सभी के प्यार और आशीर्वाद की कामना करते हुए हम एक साथ इस नई जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं.’