The Immortal Ashwatthama First Look: बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल की सबसे बड़ी औऱ सुपरहिट फिल्म उरी: द सर्जिकल स्टाइक को आज दो साल हो गए हैं. ऐसे में जहां फैंस इस फिल्म को याद कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ विक्की ने इस खास मौके पर अपने चाहनेवालों को एक और जबरदस्त तोहफा दिया है. विक्की ने ने अपनी अपकमिंग साई-फाई फिल्म ‘द इम्मॉर्टल अश्वत्थामा’ का फर्स्ट लुक फैंस के साथ शेयर कर दिया है. Also Read - Katrina And Vicky Kaushal New Year: कैटरीना और विक्की ने अलीबाग में साथ मनाया न्यू ईयर का जश्न! ये तस्वीरें हैं गवाह

विक्की कौशल ने 2 साल पहले डायरेक्टर आदित्य धर के साथ ‘उरी- द सर्जिकल स्ट्राइक’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी और अब उन्हीं के साथ मिलकर वो ‘अश्वत्थामा’ पर काम कर रहे हैं. बता दें कि फिल्म ‘द इम्मॉर्टल अश्वत्थामा’ को रॉनी स्क्रूवाला प्रोड्यूस करेंगे, जो ‘उरी’ का भी हिस्सा थे. Also Read - विक्की कौशल से लेकर कृति सेनन तक, इन बी टाउन सेलेब्स को ग्लैमरस अंदाज में किया गया स्पॉट

View this post on Instagram A post shared by Vicky Kaushal (@vickykaushal09)



‘द इम्मॉर्टल अश्वत्थामा’ की बात करें तो एक साई-फाई थ्रिलर फिल्म होगाजो महाभारत के प्रसिद्ध किरदार अश्वत्थामा के आसपास घूमती दिखाई देगी. इस फिल्म को आज के दौर के हिसाब से बनाया जाएगा. फिल्म का पोस्टर देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म बेहद ही कमाल की और जबरदस्त होने वाली है और इतना तय है कि विक्की कौशल ‘द इम्मॉर्टल अश्वत्थामा’ के माध्यम से फैंस को चौंकाने आ रहे हैं.