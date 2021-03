Vicky Kaushal inspired from majnu bhai painting standing on horse share a funny photo-बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल को घोड़े पर खड़े होकर स्टंट करने पर सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया. विक्की ने गुरुवार को इंस्टाग्राम पर अपने स्टंट की एक तस्वीर साझा की. Also Read - Ayan Mukerji के साथ भगवान शिव के दर पर पहुंची Alia Bhatt, बोला- 'मांगी है ये खास विश...लेकिन'

शेयर तस्वीर में अभिनेता घोड़े की पीठ पर खड़े होकर संतुलन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं. अभिनेता ने दावा किया कि उन्होंने फिल्म ‘वेलकम’ में अनिल कपूर की पेंटिंग को फिर से बनाया है, जहां कपूर के किरदार मजनू भाई ने गधे को घोड़े की पीठ पर खड़ा किया था. Also Read - Roohi Movie Review: जाह्नवी-राजकुमार की ‘रूही’ डराती कम है, हंसाती भी कम है

इंस्टाग्राम पर स्टंट की एक तस्वीर साझा करते हुए, विक्की ने अनिल कपूर को टैग किया और लिखा: “आज सुबह मजनू भाई की पेंटिंग से बहुत प्रेरित हुआ.”

नेटिजेंस के एक वर्ग ने अभिनेता के स्टंट को जानवर के प्रति बहुत दयालू नहीं पाया.

एक यूजर ने लिखा, “क्या हम कम से कम एक बार जानवर के बारे में नहीं सोच सकते.

एक अन्य ने लिखा, “क्या वह घोड़ा ठीक है?.

वहीं एक अन्य यूजर ने सुझाव देते हुए लिखा, “मुझे पूरा यकीन है कि यह घोड़े की पीठ के लिए बुरा है. विक्की आप इससे बेहतर कर सकते हैं.”

हालांकि, अभिनेता को उद्योग के सहयोगियों और दोस्तों के बीच समर्थन मिला.

कियारा आडवाणी ने लिखा, “हाहा टॉप.”

टाइगर श्रॉफ ने लिखा, “क्रेजी. ”

भूमि पेडनेकर ने पोस्ट किया, “हाहा! बेस्ट.”