Also Read - क्या विक्की कौशल ने तोड़ा था लॉकडाउन, क्या मुंबई पुलिस ने उन्हें पकड़ा था, क्या है सच्चाई?

View this post on Instagram

Keen to be lean at raat ke paune teen. 🌙🏋🏽‍♂️🚀