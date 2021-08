Vicky Kaushal, Katrina Kaif get engaged in a secret ‘Roka’ ceremony: बॉलीवुड में लव अफेयर वैसे तो किसी से नहीं छिपे होते हैं, लेकिन कुछ स्टार बेहद माहिर होते हैं. ऐसी ही एक जोड़ी है कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विकी कौशल (Vicky Kaushal) की हैं. सालों से दोनों के अफेयर की खबरें मीडिया में चल रही हैं औऱ दोनों को एक साथ कई बार स्प़ट भी किया गया है, लेकिन आजतक दोनों ने अपने रिश्ते पर कभी खुलकर बात नहीं की है. ऐसे में अभ खबरे आ रही हैं कि दोनों ने चोरी से रोका कर लिया है.Also Read - 'Jee Le Zaraa': प्रियंका करने जा रही हैं बॉलीवुड में कमबैक, आलिआ भट्ट और कटरीना कैफ के साथ आएंगी नज़र | Details Inside Video

इन दिनों कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) अपने लिंक-अप को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं और अब दोनों के फैंस के लिए आई है बड़ी खुशखबरी. दरअसल रिपोर्ट की मानें तो इस कपल ने चोरी छुपे सगाई कर ली है सूत्रों के अनुसार ये रोका सेरेमनी काफी व्यक्तिगत और सीक्रेट तरीके से की गई है. हालांकि अब तक न तो कैटरीना और न ही विक्की कौशल ने इस बारे में कुछ भी कहा है. वैसे दोनों के जल्द शादी करने की खबर काफी टाइम से आ रही है.

Hmmmm there are engagement rumours that they had a roka ceremony. Will wait for an official announcement till then it remains a rumour. #vickykaushal #katrinakaif pic.twitter.com/1vtsyaLju2

— Viral Bhayani (@viralbhayani77) August 18, 2021