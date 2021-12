Vicky Kaushal-Katrina Kaif Wedding LIVE Updates: विक्की कौशल और कैटरीना कैफ आज अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने वाले हैं. बॉलीवुड कपल की शादी (Katrina Kaif and Vicky Kaushal Wedding) आज पूरे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हो जाएगी और दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे. इस हाई प्रोफाइल शादी को लेकर लगातार नए नए अपडेट्स सामने आ रहे हैं. ताज़ा जानकारी के अनुसार (Vicky Kaushal-Katrina Kaif Wedding Updates) विक्की कौशल दूल्हा बन चुके हैं और वो सफेद घोड़ी पर बैठकर अपने हमसफ़र के पास पहुंच रहे हैं. अब तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक बारात निकल चुकी है और बाराती बैंड की धुनों पर खूब नाच रहे हैं. इस खास मौके पर विक्की के परिजन मौजूद हैं. धूमधाम से हो रही इस शादी में सब कुछ शाही अंदाज़ से हो रहा है. फैन्स इस कपल की शादीशुदा वाली तस्वीर देखने के लिए बेताब हैं. सोशल मीडिया पर शादी को लेकर खूब चर्चा हो रही है.Also Read - Priyanka Chopra New Pic: प्रियंका चोपड़ा ने जीनो, पांडा और डायना संग किया क्वलिटी टाइम स्पेंड, फैंस कर रहे हैं जबरदस्त कमेंट्स

दोनों बेहद शादी और खास अंदाज में एक दूसरे के होने वाले हैं और अपने परिवार और दोस्तों के मौजूदगी में दोनों एक दूसरे को अपना जीवनसाथी बनाएंगे. राजस्थान का सवाई माधोपुर का सिक्स सेंसेज फोर्ट (Six Senses Fort) में आज बॉलीवुड की सबसे बड़ी शादी चल रही है. दोनों की शादी का मंडप बहुत ही यूनिक बनाया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कैटरीना और विक्की कांच से सजाए गए मंडप में सात फेरे लेंगे.

This is where they’ll be getting married. It’s sooo beautiful I’ll cry ✨ Let the Shaadi celebrations Begin!! #VickyKatrinaWedding #KatrinaVickywedding #SabKaushalMangalHai pic.twitter.com/8tFjHUlYU8

— VicKat day // (@Aesthet1callyFM) December 6, 2021