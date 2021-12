Vicky Kaushal and Katrina Kaif Wedding: बॉलीवुड के मशहूर कपल विक्की कौशल और कैटरीना कैफ (Vicky Kaushal and Katrina Kaif) इन दिनों अपनी शादी को लेकर सुर्ख़ियों में हैं. बीते कुछ समय से हर तरफ इनकी शादी को लेकर चर्चा हो रही है. बॉलीवुड सितारे विक्की कौशल और कैटरीना कैफ (Vicky Kaushal-Katrina Kaif Wedding Venue) की शादी से पहले सभी की निगाहें प्राचीन स्थल द सिक्स सेंस होटल (Vicky Kaushal and Katrina Kaif Wedding Hotel) पर टिकी हैं, जिसे ‘बरवारा किले’ के नाम से भी जाना जाता है. मशहूर अदाकारा की शादी के लिए चुना गया किला सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवारा कस्बे में स्थित है. अब हेरिटेज होटल में तब्दील हो चुका यह किला पुरातनता और आधुनिकता का संगम है. इस किले का इतिहास काफी दिलचस्प है. सईद अहमद कहते हैं, “बरवारा किला 1451 के आसपास स्थापित किया गया था और चौहान वंश के शासक भीम सिंह द्वारा बनाया गया था.” इस किले की परिधि लगभग 10 बीघा तक फैली हुई है जिसमें हनुमान बुर्ज, भीमा बुर्ज, नल बुर्ज, पीर बुर्ज और शिकार बुर्ज नामक पांच मीनारें हैं.Also Read - Krushna Abhisheak की बहन आरती सिंह की अदाएं हैं मतवाली, फूलों पर जैसे मंडराते हैं भंवरे

अहमद कहते हैं, "इस किले की आश्चर्यजनक बात यह थी कि यहां पानी का कोई संसाधन नहीं था. हालांकि इसे होटल में तब्दील कर बोरिंग कराकर पानी की व्यवस्था की गई है. पहले प्राचीन काल में खाई बनाकर पानी इकट्ठा किया जाता था. वहां इस किले के अंदर तीन द्वार थे. लेकिन एक होटल में परिवर्तित होने के बाद, सिर्फ दो द्वार बनाए गए हैं."

एक ही होटल में पांच सुइट बनाए गए हैं. जिनमें से दो का इस्तेमाल शादी समारोह के दौरान किया जाएगा. होटल के अंदर दो बड़े मैदान स्थित हैं जिनमें खुले भोजन और स्वागत जुलूस की व्यवस्था की जा सकती है.

इनपुट-आईएएनएस