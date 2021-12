Katrina Kaif-Vicky Kaushal Wedding Viral Memes: बॉलीवुड की दुनिया में इस वक़्त शादी का माहौल है. विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शादी (Vicky Kaushal-Katrina Kaif Wedding) पर सबकी निगाहें टिकी हैं. हर रोज़ इस कपल की वेडिंग से जुड़ी नई नई अपडेट्स सामने आ रही हैं. विक्की और कैटरीना की शादी (Vicky Kaushal-Katrina Kaif Wedding Details) को अब तक बेहद सीक्रेट रखने की कोशिश की गई है. सूत्रों और मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक आज 11 से 12 बजे के करीब मुंबई से एयरपोर्ट कैटरीना और विक्की कौशल राजस्थान (Vicky Kaushal-Katrina Kaif Wedding Venue) के लिए निकल चुके हैं. शाम 6 बजे उनके जयपुर पहुंच जाने की खबर है. रिपोर्ट्स के अनुसार सिक्स सेंस फोर्ट बरवाड़ा (Six Senses Fort Barwara) में 7 से 9 दिसम्बर तक इनकी शादी से जुड़ी विभिन्न रस्में की जाएंगी. इस हाई प्रोफाइल शादी में शामिल होने वाले मेहमानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. शादी में शामिल होने वाले गेस्ट के लिए कुछ नियम एवं कानून बनाए गए हैं.Also Read - Monalisa ने डीप नेक टॉप पहनकर बढ़ा दिया इंटरनेट का पारा, हॉटनेस की लिखी नई कहानी- Photos Viral

बताया जा रहा है कि विक्की कौशल और कैटरीना कैफ (Vicky Kaushal-Katrina Kaif Wedding Rules For Guests) की शादी में शामिल होने वाले मेहमानों को वेडिंग वेन्यू पर फोन ले जाना मना है. उन्हें तस्वीरें खींचने के लिए भी रोका गया है. यही नहीं इस शादी में आने वाले गेस्ट को एक सीक्रेट कोड दिया जाएगा और सिक्यूरिटी बेहद टाइट होगी. ऐसे में सोशल मीडिया पर इस शादी को लेकर काफी कुछ कहा जा रहा है. लोग इस सीक्रेसी को देखकर फनी मीम्स भी शेयर कर रहे हैं. Also Read - Katrina- Vicky Wedding: कैटरीना कैफ-विक्की कौशल की शादी से जुड़ी पल-पल की खबरें, कौन.. कब...कहां...कितने बजे!

यहां देखिए कुछ वायरल फनी मीम्स (Katrina Kaif-Vicky Kaushal Wedding Viral Memes) Also Read - Katrina Kaif Vicky Wedding: ट्रैफिक पुलिस वालों ने कैटरीना की गाड़ी बीच सड़क में रोकी? लोग बोलें- मुंह दिखाई देने गए थे

Only thing left in #VickyKatrinaWedding is that , Saadi ke baad guest ki memory erase kar di jaaye ! pic.twitter.com/TKbeuBBYfD — Sumit (@sumitsaurabh) December 4, 2021

When you somehow manage to click picture in #KatrinaVickywedding

Inspite of non-disclosure agreements pic.twitter.com/maKWtHrUzA — Dilip Rangwani (@ItsRDil) December 4, 2021

Selmon bhoi planning how to get entry in #KatrinaVickywedding pic.twitter.com/rAvjSW8CCF — Vishant Maheshwari (@_thecleveridio) December 4, 2021

Selmon Bhoi & his friends trying to enter #KatrinaVickywedding venue. pic.twitter.com/Ldx6JBMTQW — Baba MaChuvera 💫 (@indian_armada) December 5, 2021

बता दें कि बीते कई दिनों से इस शादी को लेकर हंगामा मचा हुआ है. कैटरीना और विक्की की शादी में गेस्ट के लिए कई स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं, जिसकी हर जगह चर्चा हो रही है.