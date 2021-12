Katrina Kaif Vicky Kaushal Wedding Venue: बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) की शादी आने वाले दिनों में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं और दोनों के शादी की तैयारियां भी जोरों पर चल रही है. जहां एक तरफ कैटरीना (Katrina Kaif) की शादी में उनकी में पूरी तरह से व्यस्त चल रही हैं और वहीं दूसरी तरफ विक्की कौशल (Vicky Kaushal) भी कल अपनी होने वाली पत्नी यानि कैटरीना (Katrina Kaif) के घर केसामने स्पॉट हुए थे. जैसा की आप पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं कि सिक्स सेंस होटल (Six Senses Hotels Resorts) में ये लग्जरी शादी होगी और इसकी तैयारी जमकर हो रही है और वहीं के आस-पास के करीब 45 होटल भी बुक कर लिए गए हैं और हर तरह के इंतजाम की तैयारी हो गई है.ऐसे में इस वक्त हर किसी की नजरें इस पावर कपल की शादी पर टिंकी हुई है. ऐसे में खबरें आ रही हैं कि कपल विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और कैटरीना (Katrina Kaif) ने अपने लिए जो कमरे बुक किए हैं उसकी कीमत लाखों में है और इतना है कि आप उसमें आप एक नहीं बल्कि दो कार खरीद सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर क्या सिक्स सेंस होटल (Six Senses Hotels Resorts) के कमरों में जिसमें ठहरेंगे होने वाले दूल्हा और दूल्हन विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और कैटरीना (Katrina Kaif)Also Read - Malaika Arora की कैसे गुजरी थी तलाक से पहले की वो रात? अरबाज़ ने अलग होने के लिए दिल खोलकर दिए थे पैसे!

राजा मानसिंह व रानी पद्मावती के कमरे में रहेंगे विक्की-कैटरीना

जैसा की आप जानते हैं कि विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और कैटरीना (Katrina Kaif) सवाई माधोपुर के 700 साल पुराने किले में पवित्र बंधन में बंधेंगे और इस वक्त इस सिक्स सेंस होटल में तब्दील किया जा चुका है और यहीं पर दोनों के शादी कि शहनाई बजेगी. ऐसे में इस कपल ने अपने लिए सबसे महंगा और लग्जरी कमरा चुना है. दरअसल इस होटल के सबसे महंगे और सबसे रॉयल सुइट में दोनों रहेंगे जिन्हें राजा मानसिंह व रानी पद्मावती के रूम से जाना जाता है. Also Read - Udit Narayan Birthday: पहली पत्नी को 'धोखा' देकर उदित नारायण ने कर ली थी दूसरी शादी, ऐसा रहा है स्ट्रगल

14 लाख है पूरा किराया

जहां एक तरफ होने वाले दूल्हा विक्की कौशल (Vicky Kaushal) राजा मानसिंह सुडट में ठहरेंगे और इसका एक रात का किराया करीब 7 लाख तक है और वहीं उनकी होने वाली सपनों की रानी और पत्नी कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) रानी पदमावती वाले रॉयल सुइट में रहेंगी और इसका भी किराया 7 लाख ही है. ऐसे में इन दोनों के कमरे का किराया एक दिन का करीब 14 लाख तक है, तो सोचिए ये कपल अगर तीन तक इस कमरे में रहेंगे तो इसकी लागत कितनी होगी.

क्यों खास है ये कमरा

जैसा कि हमने आपको बताया कि इस कमरे का किराया एक दिन का 7 लाख तक है, ऐसे में जाहिर है कि इसमें बहुत कुछ खास होने वाला है क्योंकि इसके कमरे के अंदर से ही अरावाली की पहाड़ियां दिखाई देती हैं. साथ ही इसमें गार्डन के साथ प्राइवेट स्विमिंग पूल भी है और क्योंकि ये कपल इस होटल में रहेगा ऐसे में यहां पर हर तरह की सिक्योरिटी की गई है और वहां पर कई तरह के गार्ड पहरा दे रहे हैं. बता दें कि आलीशान रिसोर्ट सिक्स सेंस फोर्ट बरवाड़ा में कटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी के कार्यक्रम 7 दिसंबर से 9 दिसंबर तक होंगे