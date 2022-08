Vicky Kaushal kisses Katrina Kaif: मंगलवार को मुंबई में फिल्मफेयर अवॉर्ड्स फंक्शन हुआ जिसमें विक्की कौशल को उनका फर्स्ट फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला और इस दौरान वो अपने पूरे परिवार के साथ वहां पर मौजूद थे. बता दें कि विक्की कौशल को उनका फर्स्ट फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला है, ऐसे में जाहिर है कि ये उनके लिए बेहद खास पल होगा. फिल्मफेयर अवार्ड्स में पत्नी कैटरीना कैफ के साथ पहली बार किसी अवॉर्ड फंक्शन में नजर आए. इस दौरान विक्की काफी एक्साइटेड दिखे और वो इस दौरान अपने भाई,पिता और के साथ भी थे. विक्क कौशल को सरदार उधम’ में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए विक्की को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (क्रिटिक) का पुरस्कार दिए जाने के बाद कैटरीना कैफ भी सबसे ज्यादा उत्साहित नजर आईं.Also Read - 67th Filmfare Award 2022: 'सरदार उधम सिंह' और शेरशाह ने फिल्मफेयर पुरस्कार में मारी बाजी, यहां देखें विनर की लिस्ट

आपको बता दें कि शादी के बाद यह पहला मौका था जब विक्की कौशल और कटरीना कैफ बतौर पति-पत्नी किसी अवॉर्ड शो में शामिल हुए हैं और वो पहली बार इतने बड़े इवेंट में साथ नजर आए. ऐसे में जब पति विक्की को उनके शानदार काम के लिए अवॉर्ड मिला तो पत्नी कटरीना उन्हें किस करती नजर आ रही हैं और ये फैसं को खुब पसंद आ रहा है. फिल्मफेयर इवेंट में विक्की कौशल ने अपनी लेडी लव के लिये ‘तैनूं काला चश्मा जचदा’ गाना भी गाया. विक्की और कटरीना का ये रोमांटिक अंदाज फैंस का दिल जीत रहा है. Also Read - कैटरीना कैफ से शादी के बाद विक्की कौशल की लीक हुई रोमांटिक फोटो, लोगों ने हैरान होकर पूछ डाला, ये क्या है भई???

V-K: ily my dearest wife you brought so much happiness to my life 💓#VickyKaushal #KatrinaKaif #VicKat pic.twitter.com/QYGmbyBJ3w

— srishti 💭 (@vickyfannnn) August 30, 2022