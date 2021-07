Vicky Kaushal In The Immortal Ashwatthama See Actor Viral Avatar: बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल (Vicky kausal) एक बार फिर पर्दे पर धमाल मचाने की तैयारी कर रहे हैं। ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’ (Uri: the Surgical Strike) के हिट होने के बाद विक्की कौशल ‘द इमॉर्टल अश्वत्थामा’ (The Immortal Ashwatthama) की तैयारियों में जुट गए हैं. विक्की कौशल (Vicky kausal) इसके लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं और इसकी तैयारियों की झलक भी अपने फैंस को दिखा रहे हैं. Also Read - सलमान खान के सामने विक्की कौशल ने Katrina को कहा 'मुझसे शादी करोगी', ऐसा था भाईजान का रिएक्शन- Video

अभिनेता विक्की कौशल ने अपनी बहुचर्चित फिल्म द इम्मोर्टल अश्वत्थामा को लेकर काफी चर्चा में हैं और इसी बीच उन्होंने फिल्म 'द इम्मोर्टल' की तैयारियों का एक वीडियो शेयर किया है. एक्टर का ये वीडियो उनके सोशल मीडिया इंस्टा की स्टोरी पर शेयर किया गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि वो लैप टॉप स्क्रीन पर ग्राफिक रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है. इस ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो के बैक ग्राउंड में एक स्टॉग म्यूजिक भी सुनाई दे रहा है.



विक्की कौशल (Vicky kausal) ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें निर्देशक आदित्य धर विक्की को मेकअप में लिपटे हुए हैं औऱ उनका लुक टेस्ट हो रहा है. फिल्म के लिए उनके लुक को सही करने के लिए यह प्रक्रिया प्रोस्थेटिक्स का एक हिस्सा है. एक्टर ने फोटो शेयर करके लिएा ‘ निर्देशक फिल्म में उन्हें कास्ट’ करने को लेकर ‘वास्तव में गंभीर’ हैं’.