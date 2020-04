Vicky Kaushal reaction on the rumours that he break lockdown– बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल को लेकर हाल ही में खबर थी कि उन्होंने लॉकडाउन तोड़ा है जिसकी वजह से उन्हें मुंबई पुलिस ने भी पकड़ लिया है. इस मामले पर अब खुद अभिनेता ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. Also Read - कबीर सिंह की 'प्रीति' ने शेयर किया बचपन का वीडियो, कहा- 'मम्मी, मैं इंतजार से तंग आ गई हूं

विक्की ने ट्वीट करते हुए स्पष्ट किया कि उनके बारे में लॉकडाउन नियमों की धज्जियां उड़ाने वाली खबरें निराधार हैं. इस पर अभिनेता ने अपने फैंस से अनुरोध किया कि वह अफवाहों पर ध्यान न दें.

इसको लेकर उन्होंने गुरुवार को अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, “मैंने लॉकडाउन का पालन नहीं किया और पुलिस ने पकड़ा, ये अफवाहें आधारहीन हैं. लॉकडाउन शुरू होने के बाद से मैंने अपने घर से बाहर कदम नहीं रखा है. मैं लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें.”

इस ट्वीट में उन्होंने मुंबई पुलिस को भी टैग किया है.

विक्की को तुरंत उन प्रशंसकों का समर्थन मिला, जिन्होंने उन पर इस मुद्दे पर भरोसा जताया है.

उनके ट्वीट पर टिप्पणी करते हुए एक प्रशंसक ने लिखा : “मुझे आप पर भरोसा है विक्की. मैं जानता था कि यह सब बकवास है. धन्यवाद.”

एक अन्य प्रशंसक ने कहा, “विक्की हमें आप पर भरोसा है. आप नियमों को नहीं तोड़ेंगे.”

(इनपुट एजेंसी)