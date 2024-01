Video : Madhur Bhandarkar ने दिखाई अयोध्या आ रही फ्लाइट की एक झलक, हनुमान चालीसा का पाठ करते दिखे यात्री

Ram Mandir Pran Pratishtha: राम भक्तों के 500 वर्षों के इंतजार की घड़ी समाप्त हुई और अयोध्या के नए राम मंदिर (Ram Mandir) में प्रभु श्रीराम विराजमान हो चुके हैं. रामलला के इस शुभ दिन की तैयारी धूमधाम से चल रही थी और सभी इस शुभ दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. वहीं, इस भव्य समारोह में शामिल होने के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई हस्तियों को न्योता भेजा गया था. वहीं, राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए सुबह से ही सितारों की भीड़ लगी हुई थी. इसी बीच इस महोत्सव में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंच रहे फिल्म मेकर मधुर भंडारकर (Madhur Bhandarkar) ने सोशल मीडिया पर फ्लाइट का एक वीडियो शेयर किया है जहां लोग राममय माहौल में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते नजर आ रहे हैं

राम मंदिर ‘प्राण प्रतिष्ठा’ समारोह में पहुंचे फिल्म मेकर मधुर भंडारकर ने भव्य आयोजन से पहले एक्स (ट्विटर) पर एक वीडियो शेयर किया है. उन्होंने अयोध्या में उतरने के साथ अपने यादगार उड़ान के अनुभव की एक झलक दिखाया है. शेयर किए गए वीडियो में उन्होंने राम मंदिर उद्घाटन के लिए बाकी यात्रियों का उत्साह बढ़ाते हुए उड़ान में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘ऐतिहासिक #राममंदिर के लिए #अयोध्या के रास्ते में विमान के अंदर उत्साह, उत्साह स्पष्ट है. #जयश्रीराम’.

Euphoria inside the plane Enroute #Ayodhya for the historic #RamMandir the excitement is palpable.🕉️🙏 #JaiShriRam pic.twitter.com/SGOBE6Q4fD

— Madhur Bhandarkar (@imbhandarkar) January 21, 2024