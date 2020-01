नई दिल्ली : साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) की फिल्म ‘दरबार’ (Darbar) रिलीज हो चुकी है, जिसे लेकर रजनीकांत के फैंस में भरपूर क्रेज देखने को मिल रहा है. साउथ इंडियन फिल्मों में ‘भगवान’ का दर्जा पा चुके रजनीकांत के फैंस में इस उनकी फिल्म को लेकर इतना क्रेज है कि, लोग सुबह 5 बजे से ही थियेटर के बाहर भीड़ लगाकर खड़े हो गए.

9 जनवरी को रिलीज हुई इस फिल्म को देखने के लिए चेन्नई में तो 8 जनवरी की रात से ही दर्शकों की भीड़ सिनेमाघरों के बाहर लग गई. फैंस में रजनीकांत की फिल्म को लेकर पागलपन के हद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कहीं लोग उनके नाम से केक काट रहे हैं तो कुछ उनकी पूजा-अर्चना में लग गए हैं.

आपको बता दें कि इस फिल्म में रजनीकांत पुलिसवाले की भूमिका में हैं, जिसमें वह खुद कहते ‘बैड कॉप’ कहते दिखाई दे रहे हैं. वहीं रजनीकांत को एक बार फिर कॉप की भूमिका निभाते देख उनके फैंस क्रेजी हो गए हैं और उनके लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

