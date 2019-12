View this post on Instagram

#munnabadnaamhua step with media.. 😎😎 Today . Only Updates of @beingsalmankhan ✌ …………………………………….. #salmankhan #bhaijaan #dabangg3 #salmankhanfans #salmankhanfanclub #salmankhanupdates #shahrukhkhan #srk #beingsalmankhan #saifalikhan #deepikapadukone #aliabhatt #salkat #bollywood #popular #liked #jacquelinefernandez #viratkohli #katrinakaif #radhe