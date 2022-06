Videos of KK being rushed off-stage: फेमस सिंगर केके की अचानक हुई मौत ने हर किसी को सकते में डाल दिया है, कोलकाता पहुंचे स्टार ने वहां पर फैंस के सामने धमाकेदार प्रोग्राम किया और फैंस ने उनपर ढ़ेर सारा प्यारा बरसाया है. हालांकि 54 वर्षीय कृष्णकुमार कुन्नाथउर्फ KK के निधन को लेकर अब जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो कुछ और ही सच्चाई सामने ला रहे हैं. कॉन्सर्ट का आयोजन एक कॉलेज की तरफ से दक्षिण कोलकाता के नजरुल मंच ऑडिटोरियम में किया गया था. वहां करीब एक घंटे तक वो कार्यक्रम में मौजूद रहे. हालांकि सामने आ रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि सिंगर लगातार परेशान हैं औऱ वो स्टेज से लेकर बाहर निकलने तक बेहद परेशान लग रहे हैं.Also Read - K.G.F: Chapter 2: यश भाई का Violence...Violence दिखेगा अब ओटीटी पर, डेट...टाइम नोट कर लें

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सिंगर केके की कॉन्सर्ट के दौरान ही तबीयत बिगड़ गई थी. वो बार-बार अपने साथियों से तबीयत खराब होने की बात कह रहे थे. इसके साथ ही सामने आए वीडियो में वो बार-बार स्टेज पर एसी ना चहलने और बहुत ज्यादा गर्मी होने की बात कर रहे हैं औऱ साथ ही बार-बार तौलिया से अपना शरीर सुखाते हुए नजर आ रहे हैं.

Watch: KK was not feeling comfortable during the concert is clearly visible from this video. Fans are complaining against the Nazrul Manch Authority along with the authority of both the college.#KK #KKLive #KKRIP #KKKolkata pic.twitter.com/j5zq3ruI19

— Tirthankar Das (@tirthaMirrorNow) May 31, 2022