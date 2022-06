Vidya Balan Video: बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन की सादगी के लोग कायल हैं. वे अपनी बात को इतनी बेबाकी और मजेदार अंदाज से रखती हैं कि फैंस उनके दीवाने हो जाते हैं. हाल ही में उनका एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो डांस करते हुए ग्लैमरस पोज़ देती हुईं नज़र आ रही हैं. लेकिन तभी उनके साथ एक हादसा हो जाता है. एक्ट्रेस की कमर में मोच आ जाती है. उन्हें काफी दर्द होता है.ये दर्द उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता है. वे कुछ सेकेंड के लिए घुटनों के बल बैठ जाती हैं. आप ज्यादा परेशान हों इससे पहले बता दें, दरअसल ये सब उनका मजाक था. विद्या का ये अंदाज देखकर लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो जाते हैं. फैंस के अलावा सेलेब्स भी उनकी इस हरकत पर जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज़ ने लिखा- you hilarious 😂 but we all know that you can totally smash any trend 🔥. वहीं एक ने लिखा- I am Dead.Also Read - Shamita-Raqesh Breakup: शमिता शेट्टी और राकेश बापट का हुआ ब्रेकअप! शादी की हो रही थी तैयारी

View this post on Instagram A post shared by Vidya Balan (@balanvidya)

एक यूजर ने लिखा- भूल भूलैया इस बार आपको न देखकर काफी निराशा हुई. वहीं एक लिखा- मोस्ट टेलेंटिड एक्ट्रेस.

बता दें, एक इंटरव्यू में हरफनमौला विद्या से जब पूछा गया कि वह घर और काम के बीच तालमेल की बाजीगरी कैसे करती हैं, तो उन्होंने कहा, "मैं कोई बाजीगरी नहीं करती हूं. मैं कोई सुपरवुमेन की तरह नहीं बनना चाहती हूं. मैं एक महिला हूं जो काम करती है. जब मैं घर पर होती हूं तो मैं केवल घर पर ध्यान देती हूं. जब मैं मस्ती करती हूं तो केवल मस्ती करती हूं. कभी-कभी मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता है तो मैं कुछ भी नहीं करती हूं."