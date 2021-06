Vidya Balan reveals her first salary was Rs 500: बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन (Vidya Balan) इन दिनों अपनी फिल्म ‘शेरनी’ (Sherni) को लेकर चर्चा में हैं. ये फिल्म 18 जून को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली है.फिल्म प्रमोशन के दौरान एक्ट्रेस कई इंटरव्यू दे रही हैं. हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने अपनी शूरुआती दिनों को याद किया है और कई सारे राज खोले हैं. बता दें कि, शेरनी में विद्या बालन (Vidya Balan) के साथ विजय राज, नीरज काबी भी नजर आने वाले हैं. इस फिल्म को अमित वी मासूरकर ने डायरेक्ट किया है. Also Read - विद्या बालन के पति Siddharth Roy Kapur ने Sherni के ट्रेलर पर ऐसे किया रिएक्ट- VIDEO

हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में विद्या (Vidya Balan) ने बताया कि, कई साल पहले उन्होंने राज्य पर्यटन विभाग के लिए एक कैंपेन किया था. जिसके लिए उन्हें सिर्फ 500 रुपए फीस मिली थी. इस ऐड में विद्या के साथ चार लोग थे. जिसमें विद्या (Vidya Balan) की बहन, कजिन और एक उनका दोस्त शामिल था. वहीं विद्या (Vidya Balan) ने ये भी खुलासा किया कि, उनका शूट किया हुआ पहला शो तो कभी रिलीज ही नहीं हुआ था.



विद्या ने बताया कि अपने पहले टीवी ऑडिशन के लिए वो अपने साथ मां और बहन को भी लेकर गई थी. उस शो का नाम था ‘ला बेला’ . लेकिन ये शो किसी वजह से टेलीकास्ट ही नहीं हो पाया. हालांकि विद्या ने अपनी पहचान साल 1995 में आए एकता कपूर के हिट कॉमेडी शो ‘हम पांच’ से बनाई थी.