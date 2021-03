नई दिल्ली: कहानी (Kahani), पा (Paa) और शकुंतला देवी (Shakuntala Devi) जैसी हिट फिल्में देने वाली बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा विद्या बालन (Vidya Balan) ने अपने हर किरदार से लोगों का दिल जीता है. विद्या ने हर कैरक्टर्स को बखूबी निभाया है मगर द डर्टी पिक्चर (The Dirty Picture) फिल्म में उनके अवतार ने सबकी नींदें उड़ा दी थीं. फिल्म में ‘सिल्क’ के किरदार में विद्या ने कई बोल्ड सीन भी दिए थे. विद्या ने द डर्टी पिक्चर (The Dirty Picture) को लेकर ई-टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया. उन्होंने बताया कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान वह यह सोचकर परेशान थी कि उनके माता-पिता सिल्क के किरदार को देखकर किस तरह रिएक्ट करेंगे. क्या उन्हें सिल्क का पहनावा या सिल्क का किरदार पसंद आएगा. Also Read - Oscar Award 2021: बॉलीवुड के लिए खुशखबरी, ऑस्कर की रेस में शामिल हुई विद्या बालन की फिल्म 'नटखट'

विद्या (Vidya Balan) ने बताया कि फिल्म को देखकर उनके पिता ने तालियां बजाई थी. वहीं उनकी मां फिल्म को देखकर रोने लगीं थीं. फिल्म में सिल्क के निधन का दृश्य देखना उनके लिए बेहद कठिन था. उन्होंने कहा कि फिल्म की स्क्रीनिंग (Film Screening) के दौरान वह काफी परेशान थी कि उनके माता-पिता फिल्म को देखने के बाद क्या कहेंगे. इसी कारण स्क्रीनिंग के दौरान विद्या अपने मां-पापा के साथ अंदर नहीं गई.

उन्होंने कहा कि जब उनके पापा फिल्म देखकर बाहर आए तो कहा कि फिल्म में सिल्क के किरदार में उन्हें विद्या (Vidya Balan) की झलक कहीं नहीं दिखीं. विद्या का प्रदर्शन बेहद उम्दा था. वहीं उनकी मां रोने लगी क्योंकि फिल्म में सिल्क का निधन उनके लिए देखना बहुत मुश्किल था. विद्या (Vidya Balan) ने बताया कि उनका परिवार हर परिस्थिती में एक-दूसरे का समर्थन करते हैं.

विद्या (Vidya Balan) के लिए फिल्म को लेकर अब तक का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट वो था जब उनकी मां ने उनसे कहा वह फिल्म में बिल्कुल भी अजीब नहीं दिख रहीं थी. बता दें कि इस फिल्म ने न सिर्फ बड़े पर्दे पर बेहतरीन प्रदर्शन किया बल्कि कई खिताब (Film Award) भी अपने नाम किया है.