बॉलीवुड के एक्शन स्टार विद्युत जामवाल अपनी फिल्मों के ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर रिलीज होने को लेकर खुश हैं. विद्युत की आने वाली फिल्में 'यारा' और 'खुदा हाफिज' क्रमश: ओटीटी प्लेटफार्मों जी5 और डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी पर रिलीज होंगी.

वह जोर देकर कहते हैं कि वह इस बात से निराश नहीं हैं कि ये फिल्में बड़े पर्दे पर हिट नहीं होंगी. विद्युत ने इस बारे में कहा, "मैं जीवन में किसी भी चीज को लेकर निराश नहीं होता हूं. जैसा कहा जाता है कि जब सही समय आता है, तो सही चीजें होती हैं. हो सकता है, सही चीजों के लिए यही सही समय हो."

उन्होंने आगे कहा, "सिनेमाघरों में फिल्में रिलीज नहीं होने को लेकर यह क्या अहंकार है? यह बहुत अच्छा है कि अब पूरा देश मेरी फिल्में देखेगा. कई लोग ऐसे होंगे जो विद्युत जामवाल की फिल्म नहीं देखते हैं. अब उन्हें भी पता चलेगा कि यह लड़का कौन है और फिर वे फैसला करेंगे."

अपनी फिल्म ‘जंगली का उदाहरण देते हुए विद्युत ने दावा किया, “जंगली ने सिनेमाघरों में 100 करोड़ रुपये नहीं कमाए लेकिन यह सभी ओटीटी प्लेटफार्म पर नंबर एक रेटेड फिल्म है.

बता दें, इससे पहले उनके एक ट्वीट को लेकर काफी ट्रोल किया गया था. विद्युत जामवाल के टाइपो एरर ने ट्विटर पर एक बड़ी गड़बड़ कर दी है। दरअसल विद्युत के को-स्टार अमित साध ने उन्हें एक ट्वीट किया था और बदले में ऐक्टर ने अमित शाह को टैग कर दिया था. लोग ने एक्टर के इस ट्वीट पर खूब मजे लिए थे.

Thank you @AmitShah ..A tight virtual hug to you😃. https://t.co/Qlbx0y9K1z

— Vidyut Jammwal (@VidyutJammwal) July 27, 2020