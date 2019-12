मुंबई: विद्युत जामवाल की नई फिल्म ‘कमांडो 3 (Commando 3)’ ने दूसरे दिन 5.25 से 5.30 करोड़ रुपए की कमाई की. बता दें, फिल्म ने शुक्रवार को घरेलू बाजार में पहले दिन की शुरुआती कमाई में 4.74 करोड़ रुपए का कारोबार किया था. इस हिसाब से फिल्म ने अब तक 8.30 करोड़ रुपये की कमाई की है. हालांकि इससे जुड़े अभी कोई आधिकारिक आंकड़ें नहीं आए हैं. बॉलीवुड के एक्शन एडिक्ट्स के बीच फिल्म को काफी सराहना मिल रही है. पहले दिन के मुकाबले सिनेमाघरों में शनिवार को 32 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई.

पहली फिल्म में विद्युत का किरदार जहां प्यार के लिए लड़ता है, वहीं दूसरी फिल्म में देश के पैसे को ब्लैक मनी में बदल रहे लोगों का पकड़ता है और अब उनका किरदार कैप्टेन करणवीर सिंह डोगरा देश को आतंकवादी खतरे से बचाते दिख रहा है.

#Commando3 is decent on Day 1… Gathered momentum post evening shows, after a dull start in the morning… Needs to cover lost ground on Day 2 and 3 for a respectable weekend total… Fri ₹ 4.74 cr. #India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 30, 2019