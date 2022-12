विजय देवरकोंडा को 'लाइगर' करना पड़ा भारी, ED से पूछताछ के बाद कहा 'फैंस का असर'

Vijay Devarakonda Questioning By ED: साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) अपनी हालिया रिलीज फिल्म लाइगर (Liger) को लेकर एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं. भले ही ये फिल्म पर्दे पर कुछ कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन अब इसकी वजह से विजय पर कानून का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है. पोर्ट्स की मानें तो इसी फिल्म के सिलसिले में विजय पूछताछ के लिए हैदराबाद में ईडी ऑफिस के समक्ष पेश हुए. बता दें कि ईडी को शिकायत मिली थी कि फिल्म में हवाला के पैसे सहित विदेशी फंडिंग का निवेश किया गया था, जिसके बाद विजय से 9 घंटे से अधिक तक पूछताछ चली है.

विजय देवरकोंडा ने अपने पूछताछ के बाद मीडिया से कहा कि ‘आप सभी जो प्यार और स्नेह देते हैं, उसके कारण कुछ समस्याएं और दुष्प्रभाव होंगे. लेकिन यह एक एक्सपीरियंस है और यह लाइफ है. जब मुझे बुलाया गया तो मैंने अपनी ड्यूटी निभाई. मैंने सवालों के जवाब दिए हैं.’ जब एक्टर से पूछा गया कि क्या उन्हें फिर से बुलाया जाएगा, तो उन्होंने “नहीं” में जवाब दिया.