Liger Movie First Review: विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) और अनन्या पांडे (Anannya Panday) की फिल्म ‘लाइगर’ का दर्शको को बेसब्री से इंतजार था और आखिरकार वो पल आने ही वाला है कि जब आप विजय को एक्शन अवतार में देखेंग. विजय देवरकोंडा की फिल्म लाइगर फुल एक्शन वो रोमांश से भरपूर हैं. फिल्म लाइगर में बॉक्सिंग से जुड़ी कहानी को दिखाया गया. इस फिल्म में विजय देवरकोंडा एक ऐसे शख्स का किरदार निभाते हैं,जिसके अंदर बॉक्सिंग का जूनून हैं. इस फिल्म को मेकर्स हिंदी और तेलुगु के अलावा 5 और भाषाओं में रिलीज करने की तैयारी में हैं. फिल्म को थियेटर पहुंचने में अभी एक दिन का वक्त बाकी है. मगर इससे पहले ही विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे की फिल्म का फर्स्ट रिव्यू सामने आ चुका है, तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसा है रिव्यू.Also Read - Athiya Shetty KL Rahul Wedding: कब कर रहे अथिया शेट्टी-केएल राहुल शादी? सुनील शेट्टी ने उठाया राज से पर्दा

ओवरसीज सेंसर बोर्ड के मेंबर उमैर संधू ने इस फिल्म को सेंसर रूम में देखने के बाद इसका फर्स्ट रिव्यू साझा किया है. इस रिव्यू में उन्होंने इसे सीटीमार फिल्म बताया।.उमैर संधू ने ट्वीट कर लिखा, ‘लाइगर एक सीटीमार मार एंटरटेनर फिल्म है. विजय देवरकोंडा वन मैन आर्मी हैं, उन्होंने पूरा शो ही चुरा लिया. टैरेफिक एक्शन, स्टंट्स और डायरेक्शन. राम्या कृष्णन एक सरप्राइज पैकेज हैं, फिल्म की कहानी और स्क्रीनप्ले औसत है.’ Also Read - #बॉयकॉट ट्रेंड से लाल सिंह चड्ढा, रक्षा बंधन की तरह लाइगर और विक्रम वेधा पर होगा असर, क्या कहते हैं Box Office Expert?

#Liger is Citii Maar Mass Entertainer. #VijayDeverakonda is One Man Show. He Stole the Show all the way. Terrific Action Stunts & Direction. #RamyaKrishnan is Surprise Package. Story & Screenplay is Average.

⭐⭐⭐

— Umair Sandhu (@UmairSandu) August 23, 2022