विजय देवरकोंडा (Vijat Deverakonda) और अनन्या पांडे (Ananya Panday) की मोस्ट अवेटिड फिल्म लाइगर (Liger) आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस पैन इंडिया फिल्म में विजय पहली बार बॉक्स के तौर पर नजर आएंगे और फैंस उन्हें देखने के लिए बेताब है. वहीं दूसरी तरफ अब ऑडियंस 'लाइगर' का फर्स्ट डे फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद रिएक्शन दे रही है, हालांकि जो रिव्यू सामने आए हैं वो निराश करने वाले हैं और लगात है कि ये फिल्म भी दर्शकों को रास नहीं आ रही है. लाइगर फिल्म को पुरी जग्गनाथ (Puri Jagannadh) ने डायरेक्ट किया है. पुरी इससे पहले सलमान खान की वॉन्टेड की ऑरिजनल साउथ फिल्म पोकरी का निर्देशन कर चुके हैं. वहीं विजय देवरकोंडा 'लाइगर' के जरिए पेन इंडिया अपनी धाक जमाने जा रहे हैं.

सोशल मीडिया पर लाइगर ट्रेंड कर रहा है. एक यूजर ने लिखा- लाइगर और राधे श्याम… आने वाली पैन इंडिया फिल्ममेकर्स के लिए ज्ञान. बॉलीवुड एक्टर्स को कास्ट ना करें, सीन क्रिएट ना करें और ना ही बॉलीवुड सॉन्ग लाएं. अच्छी फिल्म बनाएं ये अपने आप लोगों को पसंद आ जाएगी.

#RadheShyam And #Liger

Big Lesson For Upcoming Pan Indian Film Makers

Dont Try to cast bollywood actors and create scenes and songs for sake of Bollywood

Do A Good Movie Which Suits Our Nativity Automatically it will work in BTwon — cinee worldd (@Cinee_Worldd) August 24, 2022



लाइगर (Liger Review) फिल्म को लेकर लोगों के मिले- जुले रिएक्शन्स आ रहे हैं. जहां कुछ लोगों को ये फिल्म शानदार लगी तो वहीं तमाम को इसमें देवरकोंडा और अनन्या का लव ट्रैक कुछ खास पसंद नहीं आया.

Disastrous second half. @purijagan has completely lost it. Not a single enjoyable scene. Same 2rps attitude from VD throughout the movie. So happy for you mam @Charmmeofficial 😍😍 party hard in the cave. #Liger https://t.co/efq27S9vDW — scan the bans (@chirucharanfan) August 24, 2022



तेलुगु वर्जन देखने के बाद एक अन्य ने ट्वीट किया..वीडी के बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा, फिल्म का कोई प्लस नहीं है. अनन्या नाकाम रही। कोई विलेन कैरेक्टर नहीं (पुरी इज डी विलेन)। फर्स्ट कम से कम सहने योग्य है, दूसरा हार्फ कुल बकवास है. जबरदस्ती माइक टायसन क्लाइमेक्स में चिपकाया गया। पुराने दृश्यों से भरा हुआ. सबसे खराब!

#Liger (Telugu|2022) – THEATRE. Other than VD’s physical transformation, film has no plus. Horrible perf from Ananya. No villain character (Puri is d villain). 1st Hlf s atleast Bearable, 2nd Hlf is total crap. Forced Mike Tyson Climax sticks out. Full of Outdated scenes. WORST! pic.twitter.com/mFM4CZZhxW — CK Review (@CKReview1) August 25, 2022



एक यूजर ने लिखा- लाइगर समय खराब करने वाली है. बेकार स्टोरी, बहुत कमजोरी स्क्रीनप्ले. बड़ी कास्ट का कोई इस्तेमाल नहीं.

#ligerreview Waste of time Worst story & very weak screenplay. Big cast no use. Don’t give it a try. #LigerMovie#Liger

⭐/5 – Trash pic.twitter.com/CLUFVRlJYm — Movie buff (@padamlover) August 25, 2022



स्पोर्ट्स ड्रामा एक्शन फिल्म में विशु रेड्डी भी अहम रोल में हैं, जबकि वर्ल्ड के पूर्व बॉक्सिंग चैंपियन माइक टायसन कैमियो रोल में नजर आते हैं. फिल्म की कहानी को लेकर भले ही लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई हों लेकिन इसके गानों को खूब पसंद किया जा रहा है साथ ही डांस स्टेप्स और देवरकोंडा के लुक्स की भी तारीफ हो रही है.