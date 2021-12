Vijay Deverakonda And Ananya Panday Liger First Glimpse: विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) अनन्या पांडे (Ananya Panday) की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘लाइगर’ (Liger) का दर्शकों को बहुत लंबे समय से इंतजार थे और इस फिल्म मेंविजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) का बेहद अलग लुक देखने को मिलेगा. ऐसे में बता दें कि साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) माइक टायसन, अनन्या पांडे (Ananya Panday) की ‘लाइगर’ (LIGER) फिल्म का टीजर वीडियो रिलीज हो चुका है. ऐसे में आखिरकार करण जौहर (Karan Johar) के धर्मा प्रॉडक्शन ने ‘लाइगर’ फिल्म (LIGER Teaser) की पहली झलक शेयर कर दी है, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. 53 सेकेंड के इस टीजर वीडियो (LIGER First Glimpse) में ‘लाइगर’ (LIGER) यानी विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) का पूरा परिचय देखने को मिलता है. साथ ही रोनित राय व अन्य टीम सदस्यों की झलक भी दिखाई गई है. इस फिल्म के मेकर्स ने इसकी पहली झलक को आज दर्शकों के बीच लाने का ऐलान किया था और ये दर्शकों के बीच अब आ चुकी है. साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) अब बॉलीवुड में भी जलवा बिखेरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं.Also Read - Mike Tyson की हुई देसी अंदाज़ में मेहमान नवाज़ी, Vijay Deverakonda और Ananya Panday के साथ Unseen Photos हुई Viral

विजय देवरकोंडा के किरदार के बारे में बताता 53 सेकंड का ये वीडियो पूरे एक्शन से भरा पड़ा है. विजय को इस फ़िल्म में जुनूनी फाइटर की तरह दिखाया गया है. विजय का ये लुक सबको पसंद आने वाला है. उन्होंने एक शानदार बॉडी भी बनाई है. टीजर में उनके कोच की भूमिका में रोनित रॉय नजर आ रहे हैं. इस टीजर वीडियो की शुरुआत फाइट रिंग से होती है, जहां मुंबई के स्लम और चाय बेचने वाला एक फाइटर धमाकेदार अंदाज में रिंग में उतरता है तो दुनियाभर की नजरें ‘लाइगर’ पर होती है. विजय देवरकोंडा की जबरदस्त बॉडी और उनका जुनूनी अंदाज इस टीजर में दर्शकों को अट्रैक्ट करता है. ‘लाइगर’ के कोच रोनित रॉय की भी देखने को मिलती है, करण जौहर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, ‘वाट लगा देंगे’. Also Read - Allu Arjun के हाथ से फिसल गई 'आर्य 3', Sukumar ने Vijay Deverakonda को कर लिया साइन?

इस फिल्म को मशहूर निर्देशक पूरी जगन्नाथ डायरेक्ट कर रहे हैं. वहीं इस फिल्म के निर्माण की जिम्मेदारी करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन निभा रही है. इस फिल्म से बॉलीवुड और साउथ की कई हस्तियां जुड़ी हुई हैं. इसलिए इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में 25 अगस्त 2022 को रिलीज किया जाएगा. इस फिल्म की चर्चा एक के बड़ी वजह दिग्गज मुक्केबाज माइक टायसन हैं. वो पहली बार किसी भारतीय फिल्म में काम करते दिखाई देंगे. इस फिल्म में विजय देवरकोंडा और माइक टायसन के अलावा अनन्या पांडे, राम्या कृष्णन, रोनित रॉय और मकरंद देशपांडे प्रमुख भूमिकाओं में हैं. इस फिल्म में विजय देवरकोंडा एक बॉक्सर की भूमिका है. अभी इसकी पहली झलक आई है और ये दर्शकों को जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए काफी है.