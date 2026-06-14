विजय देवरकोंडा और रश्मिका बने 180 बच्चों का सहारा, पढ़ाई के लिए देंगे स्कॉलरशिप

Vijay-Rashmika Mandanna Scholarship: फिल्मों से आगे बढ़कर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने शिक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. यहां पढ़ें पूरी खबर.

Written by: Gargi Santosh
Published: June 14, 2026, 4:42 PM IST
विजय देवरकोंडा और रश्मिका बने 180 बच्चों का सहारा, पढ़ाई के लिए देंगे स्कॉलरशिप
विजय ने कहा लोगों से बहुत प्यार और समर्थन मिला है, अब समाज को कुछ देना चाहता हूं. (Photo from Rashmika Mandanna Insta)

अभिनेता विजय देवरकोंडा और उनकी पत्नी रश्मिका मंदाना तेलंगाना में एक गांव में अचानक बच्चों के बीच पहुंचे. इस दौरान, उन्होंने शिक्षा से जुड़ी एक खास पहल को आगे बढ़ाया. दरअसल, कुछ महीने पहले कपल ने वादा किया था कि वह मेधावी छात्रों की पढ़ाई में मदद करेंगे. इस योजना के तहत कक्षा 9वीं और 10वीं के 180 छात्रों को स्कॉलरशिप देने की घोषणा की गई. यह पहल उन बच्चों के लिए शुरू की गई है जो पढ़ाई में अच्छे हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आर्थिक सहायता की जरूरत महसूस करते हैं.

विजय बोले- जनता को कुछ देना चाहता हूं

गांव पहुंचने से पहले विजय देवरकोंडा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर स्कॉलरशिप पाने वाले छात्रों की लिस्ट जारी की. उन्होंने बताया कि थुम्मनपेट वही गांव है, जहां उनके पिता का जन्म हुआ था. विजय ने कहा कि उन्हें लोगों से अपने करियर में बहुत प्यार और समर्थन मिला है और अब वह समाज को कुछ देना चाहते हैं.

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छात्रों और उनके परिवारों को संबोधित करते हुए विजय ने कहा कि यह स्कॉलरशिप भले छोटी हो, लेकिन उनके लिए इसकी भावना बहुत बड़ी है. उनका सपना है कि यह पहल धीरे-धीरे पूरे तेलंगाना तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई में मदद करे.

रश्मिका ने भी जताई खुशी, दिल की बात कही

इस मौके पर रश्मिका मंदाना भी भावुक और उत्साहित नजर आईं. उन्होंने बच्चों को बधाई देते हुए कहा कि आज एक अच्छी शुरुआत हो रही है और यह उनके लिए बहुत खास पल है. रश्मिका ने कहा कि उन्होंने और विजय ने मिलकर तय किया था कि इस पहल की शुरुआत अचंपेट और थुम्मनपेट से की जाएगी. उन्होंने कहा कि शिक्षा किसी भी बच्चे के भविष्य की सबसे मजबूत नींव होती है और ऐसे प्रयास लंबे समय तक असर छोड़ते हैं.

काफी चर्चा में है यह स्टार कपल

बता दें विजय और रश्मिका इन दिनों अपनी निजी और पेशेवर जिंदगी दोनों को लेकर चर्चा में हैं. दोनों ने 26 फरवरी 2026 को उदयपुर के पास एक निजी समारोह में शादी की थी. वहीं काम की बात करें, तो यह जोड़ी जल्द ही फिल्म ‘रणबाली’ में साथ नजर आने वाली है. यह उनकी शादी के बाद पहली फिल्म होगी और इससे पहले दोनों ‘गीता गोविंदम’ और ‘डियर कॉमरेड’ में साथ काम कर चुके हैं. उनकी नई फिल्म 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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