अभिनेता विजय राज को महाराष्ट्र के गोंदिया में शूटिंग के दौरान क्रू मेंबर के एक सदस्य संग छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी. लेकिन इस विवाद के बाद फिल्म शेरनी के मेकर्स ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है. वे अपनी मूवी के लिए किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं.

हालांकि इस फैसले के बाद निर्माताओं को काफी नुकसान झेलने पड़ेंगे. वो सारे सीन वापस शूट करने पड़ेंगे जो विजय के साथ शूट किए गए थे. लेकिन फिर भी वे ये सब करने के तैयार हैं. लेकिन फिल्म पर कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहते.

बता दें, यह घटना विद्या बालन अभिनीत फिल्म ‘शेरनी’ के सेट की है. जहां एक महिला क्रू मेंबर ने विजय पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था.



गौरतलब है कि राज बॉलीवुड की कई फिल्मों में अपनी कॉमेडी से सुर्खियां बटोर चुके हैं, जिनमें ‘मॉनसून वेडिंग’, ‘रन’, ‘धमाल’ और ‘वेलकम’ सहित कई शामिल हैं.

57 वर्षीय इस अभिनेता को हाल ही में डिजिटली रिलीज हुई फिल्म ‘गुलाबो सिताबो’ और ‘लूटकेस’ में देखा गया था. आने वाले समय में वह संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ में नजर आएंगे, जिसमें आलिया भट्ट प्रमुख किरदार में हैं.