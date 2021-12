नई दिल्ली: श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित आगामी थ्रिलर ‘मेरी क्रिसमस’ में अभिनेता विजय सेतुपति (Vijay Sethupathi) कैटरीना कैफ के साथ (Katrina Kaif) मुख्य भूमिका निभाएंगे. इस खबर की पुष्टि करते हुए उद्योग विशेषज्ञ तरण आदर्श ने ट्वीट किया, “यह आधिकारिक है. श्रीराम राघवन ने ‘मेरी क्रिसमस’ में कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति को कास्ट किया है. विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ ‘मेरी क्रिसमस’ में मुख्य भूमिका निभाएंगे. इस थ्रिलर का फिल्मांकन श्रीराम राघवन द्वारा किया जाएगा.” रमेश तौरानी और संजय राउतरे द्वारा निर्मित यह फिल्म 23 दिसंबर, 2022 को क्रिसमस वीकेंड पर रिलीज होने वाली है. श्रीराम राघवन को तब्बू, आयुष्मान खुराना और राधिका आप्टे की बेहद सफल ‘अंधाधुन’ के निर्देशन के लिए जाना जाता है.Also Read - 'मुस्लिम लड़कों से शादी नहीं करनी' के बयान के बाद कुतरे हुए कपड़ों में नज़र आईं Urfi Javed,लोग बोलें- कुत्ते ने काट लिए क्या?

IT’S OFFICIAL… SRIRAM RAGHAVAN DIRECTS KATRINA KAIF – VIJAY SETHUPATHI IN ‘MERRY CHRISTMAS’… #VijaySethupathi and #KatrinaKaif essay principal roles in #MerryChristmas… Filming of this thriller – directed by #SriramRaghavan – has commenced in #Mumbai. pic.twitter.com/9V3IHTH8t6

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 25, 2021