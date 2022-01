Kadaisi Vivasayi Releasing Date: जाने-माने तमिल निर्देशक मणिकंदन की बेसब्री से प्रतीक्षित फिल्म ‘कदैसी विवासयी’ (Kadaisi Vivasayi) इस साल 11 फरवरी को रिलीज होगी. अभिनेता विजय सेतुपति (Vijay Sethupathi) ने फिल्म का सह-निर्माण किया है. उनके प्रोडक्शन हाउस, विजय सेतुपति प्रोडक्शंस ने रविवार को अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से घोषणा की, “उत्सुकता से प्रतीक्षित ‘कदैसी विवासयी’ 11 फरवरी को स्क्रीन पर आएगी. तैयार हो जाओ!” ‘कदैसी विवासयी’ जिसका अंग्रेजी में अर्थ है ‘द लास्ट फार्मर’, मणिकंदन द्वारा लिखा, शूट, निर्देशित और निर्मित किया गया है.Also Read - Bigg Boss 15 Finale: Salman Khan नहीं हैं सिंगल!! Shehnaaz Gill ने उगलवाया सच...ये VIDEO है गवाह

The eagerly awaited #KadaisiVivasayi will hit the screens on Feb 11th. Get ready 🤗#KadaisiVivasayiFromFeb11

Makkal Selvan @VijaySethuOffl @dirmmanikandan #TribalArtsProduction #ArtistsCoupe #RichardHarvey @Music_Santhosh @7CsPvtPte @iYogiBabu @proyuvraaj @RaichalRabecca pic.twitter.com/4pvdKMoOxS

— VSP_Productions (@vsp_productions) January 30, 2022