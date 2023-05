'इनकी तमन्ना पूरी कर दो', दहाड़ के ट्रेलर लॉन्च में सोनाक्षी ने विजय वर्मा को किया टीज- Video

Vijay Varma Blushes On Tamannaah Bhatia Name: सोनाक्षी सिन्हा जल्द ही प्राइम वीडियो की वेब सीरीज दहाड़ में नजर आने वाली हैं. इस क्राइम ड्रामा में उनके साथ विजय वर्मा और गुलशन देवैया भी दिखेंगे. ऐसे में जब कल फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ तो इस दौरान सारे कलाकार एख साथ मंच पर पहुंचे औऱ इस दौरान हर कोई विजय वर्मा और तमन्ना भाटिया के रिश्ते पर उनकी चुटकी लेते हुए नजर आए. बता दें दहाड़ के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान सोनाक्षी सिन्हा ने अपने को-स्टार विजय वर्मा की लव लाइफ को लेकर कमेंट किया है. इस दौरान सोनाक्षी और गुलशन दवैया ने विजय की रूमर्ड गर्लफ्रेंड तमन्ना भाटिया के नाम का जिक्र किया है. इस दौरान विजय वर्मा शर्माते हुए नजर आए औऱ बिना कुछ हंसे बस हंसते रहे.

दरअसल, ट्रेलर में विजय वर्मा का किरदार रेंगती हुई लड़कियों को मुस्कुराने के लिए कहता है, जब ट्रेलर लॉन्च इवेंट में अभिनेता को वही दोहराने के लिए कहा गया तो गुलशन ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा ‘बचपन से मेरी तमन्नाह थी कि मैं वर्दी पहने के कुछ करूं”. इसके बाद विजय अपने साथी कलाकार को किनारे ले जाकर हंसते हुए नजर आते हैं’.