कौन थीं थियेटर गुरु Vijaya Mehta? जिन्होंने नाना पाटेकर, नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकारों को दी नई पहचान

Vijaya Mehta Death: भारतीय रंगमंच की दिग्गज निर्देशक, अभिनेत्री और गुरु विजया मेहता का निधन हो गया. उन्होंने दशकों तक थिएटर की दुनिया में कई कलाकारों को अभिनय की बारीकियां सिखाईं. नाना पाटेकर, नसीरुद्दीन शाह, मोहन आगाशे जैसे कलाकार भी उनकी सोच और थिएटर परंपरा से प्रभावित रहे.

Written by: Pooja Batra Edited by: Pooja Batra
Published: July 1, 2026, 9:48 AM IST
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Vijaya Mehta Death (Photo Credit- X)

Vijaya Mehta Death: रंगमंच की दुनिया में प्यार से ‘बाई’ के नाम से मशहूर विजया मेहता ने 91 की उम्र में 30 जून 2026 को अपने मुंबई स्थित आवास पर अंतिम सांस ली. विजया मेहता सिर्फ एक निर्देशक नहीं थीं, बल्कि ऐसी गुरु थीं, जिन्होंने कलाकारों को अभिनय करना ही नहीं, बल्कि किरदार को जीना भी सिखाया. उनके शिष्यों और उनके साथ काम करने वाले कलाकारों की लिस्ट इतनी लंबी है कि भारतीय रंगमंच का इतिहास उनके बिना अधूरा लगता है.

कौन थीं विजया मेहता?

विजया मेहता का जन्म 4 नवंबर 1934 को गुजरात के बड़ौदा (अब वडोदरा) में हुआ था. बचपन से ही उन्हें अभिनय और साहित्य में रुचि थी. आगे चलकर उन्होंने थिएटर को ही अपना जीवन बना लिया. उस समय जब रंगमंच पर महिलाओं की संख्या कम थी, तब विजया मेहता ने अपने हुनर और मेहनत से एक अलग पहचान बनाई. उन्होंने मराठी थिएटर में कई नए प्रयोग किए. उनकी कोशिश हमेशा यही रहती थी कि नाटक सिर्फ मनोरंजन का माध्यम न रहे, बल्कि समाज को सोचने पर भी मजबूर करे. उन्होंने ऐसे कई नाटकों का निर्देशन किया, जिन्हें आज भी भारतीय रंगमंच की बेहतरीन प्रस्तुतियों में गिना जाता है.

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डायलॉग रटने में नहीं किरदार में जीना सिखाती थीं विजया मेहता

विजया मेहता की सबसे बड़ी पहचान उनकी निर्देशन शैली थी. वह कलाकारों को संवाद याद कराने से ज्यादा किरदार को समझने पर जोर देती थीं. उनका मानना था कि अभिनय सिर्फ शब्द बोलना नहीं, बल्कि उस किरदार की भावनाओं को महसूस करना है. यही वजह थी कि उनके साथ काम करने वाले कलाकार आगे चलकर बड़े अभिनेता बने. नाना पाटेकर, नसीरुद्दीन शाह, मोहन आगाशे और कई अन्य कलाकारों ने उनके काम और सोच की सराहना की. थिएटर से फिल्मों तक पहुंचे कई कलाकारों की अभिनय शैली में कहीं न कहीं विजया मेहता की सीख दिखाई देती है.

फिल्मों का भी निर्देशन किया

थिएटर के साथ-साथ उन्होंने फिल्मों का निर्देशन भी किया. उनकी फिल्मों ने भले ही अच्छा बिजनेस ना दिया हो. लेकिन लेकिन आलोचकों ने हमेशा उनके काम की तारीफ की. उन्होंने ‘राव साहेब’, ‘पेस्टनजी’ जैसी फिल्मों का निर्देशन किया, जिन्हें समीक्षकों ने खूब सराहा. उनकी फिल्मों में मानवीय रिश्तों, समाज और संवेदनाओं को बेहद सादगी के साथ प्रस्तुत किया गया.उन्हें कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म श्री, पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जैसे कई सम्मान भी मिले.

विजया मेहता भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके निर्देशित नाटक, उनके विचार और उनके शिष्य आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे.

(इनपुट एजेंसी)

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पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

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