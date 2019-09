बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता विजू खोटे का सोमवार को निधन हो गया. वे 78 साल के थे. रिपोर्ट के मुताबिक वे लंबे समय से बीमार थे. उनके शरीर के काफी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था. इस अभिनेता ने 1964 से इंडस्ट्री में अपना करियर स्टार्ट किया था. इन्होंने लगभग 300 से अधिक हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया. विजू खोटे को फिल्म शोले में अपनी डायलॉग बाजी के लिए याद किया जाता है. उनका ये वाक्य ‘सरदार मैने तुम्हारा नमक खाया है’. आज भी बोला जाता है.

Marathi actor Viju Khote no more 🙁

From Kaliya of Sholey to Robert of Andaz apna apna, he played many roles in Hindi cinema which may have been small but never forgotten even after all these years. pic.twitter.com/sRt8kjc81C

