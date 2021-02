Vikas Gupta To Take Legal Action Against Parth Samthaan, Priyank Sharma, Vikas Khoker: बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट विकास गुप्ता (Vikas Gupta) ने अपनी सेक्सुअल लाइफ को लेकर कई खुलासे किए थे. उन्होंने प्रियांक शर्मा, विकास खोकर (Vikas Khoker)पार्थ समथान Parth Samthaan पर ब्लैकमैलिंग के आरोप लगाए हैं और लीगल एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं. Also Read - Bike से ज्यादा Horse Riding पसंद करती हैं रवीना, तस्वीरें देखें और खुद जान जाएं

विकास गुप्ता ने ये भी कहा कि अगर गुरुवार तक इन्होंने माफी नहीं मांगी तो वो इनके खिलाफ कोर्ट जाएंगे. और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा.

वहीं कुछ वक्त पहले रियलटी शो रोडीज के वन रहे चुके विकास खोखर (Vikas Khokhar) का कहना है कि विकास गुप्ता (Vikas Gupta) ने उनसे प्राइवेट पार्टी की तस्वीरें मांगते थे. खोखर ने कहा कि, विरास शो में विकास के गेम को इमोशन ड्रामा बताया है ताकि वह लोगों से सहानुभूति पा सके.

विकास खोखर ने अपने इंटरव्यू में कहा कि विकास गुप्ता उन्हें घर बुलाते थे और अलग-अलग तरह से अप्रोच करते थे. विकास ने कहा कि जब मैं इन चीजों से मना करता था वो मेरी प्राइवेट तस्वीरें मांगते थे. ये खुलासा होने के बाद जाहिस सी बात है विकास के फैन को धक्का लगने वाला है.