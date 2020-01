Vikram Bhatt birthday director tried suicide when he was in love with sushmita Sen and Amesha Patel:विक्रम भट्ट का जन्म 27 जनवरी, 1969 को मुंबई में हुआ. इस मौके पर जानते हैं उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ खास बातें.विक्रम ने कई फिल्में बनाई. हालांकि इनमें बोल्डनस का मसाला काफी होता था. साल 2002 से विक्रम अपनी फिल्मों का ट्रेंड चेंज करते हुए हॉरर फिल्में बनाना शुरू किया. ये फिल्में सफल होने लगीं. फिर विक्रम इसी बीट की पकड़ लिया और इसी जॉनर की फिल्में बनानी शुरू कर दीं. इस डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में माना कि उन्हें मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन से प्यार हो गया था. इसी वजह से उनकी शादी भी टूटी थी. यह नहीं विक्रम भट्ट आत्महत्या करने की कोशिश भी कर चुके हैं. लेकिन इस बात से उन्होंने साफ इनकार किया कि उनके इतने हताश होने की वजह सुष्मिता सेन थीं.विक्रम ने बताया कि सुष्मिता सेन के साथ उनको प्यार था, लेकिन शादी टूटने से वह बेहद उदास हो गए थे. वे अपनी शादी तोड़ना नहीं चाहते थे. वो इतने दुखी थे कि छठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या करना चाहते थे.

बता दें की सुष्मिता से अफेयर के चलते 1998 में उनका तलाक हो गया था. हालांकि सुष्मिता के बाद विक्रम का नाम एक्ट्रेस अमीषा पटेल के साथ भी जुड़ा था. विक्रम ने बाद में अपनी बचपन की दोस्त अदिति से शादी की थी.

वैसे विक्रम ने इंटरव्यू में यह भी कहा कि किसी भी रिश्ते ने मेरी जिंदगी को बर्बाद नहीं किया, बल्क‍ि मैंने खुद अपनी जिंदगी खराब की है.हालांकि उन्होंने यह खुलासा भी किया कि वो सुष्मिता और अमीषा, दोनों में से किसी से भी शादी नहीं करना चाहते थे.