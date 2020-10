नई दिल्ली: फिल्मकार विक्रम भट्ट का कहना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मुकाबला काफी बढ़ गया है. विक्रम जल्द ही अपने अगले वेब सीरीज की शूटिंग शुरू करेंगे. उन्होंने कहा, “मैं शायद नेट पर सीरियस फिक्शन शुरू करने वाला पहला इंसान हूं. ‘माया’ और ‘ट्विस्टेड’ दोनों का चौथा सीजन चल रहा है और मुझे इसकी बेहद खुशी भी हो रही है. हालांकि इन सालों में ओटीटी पर पासा पलट गया है और यहां विषयसामग्री व मुकाबला दोनों धुआंदार हो गई हैं.” Also Read - What to Watch: अब होगा दशहरा डिजिटल, OTT प्लेटफॉर्म्स पर इन सीरीज और फिल्मों का होगा आगमन

विक्रम अपनी अगली परियोजना 'डर्टी गेम्स' संग वापसी करने जा रहे हैं. संदीपा धर और ओंकार कपूर अभिनीत इस थ्रिलर वेब सीरीज की शूटिंग 27 अक्टूबर से मुंबई में शुरू होगी. विक्रम भट्ट ने इसे लिखा और निर्देशित किया है और उनकी बेटी कृष्णा भट्ट इसकी निर्माता हैं. सीरीज में खालिद सिद्दिकी और समय ठक्कर जैसे सितारें भी हैं. बता दें कि विक्रम भट्ट ने अपने करियर की शुरुआत महज चौदह साल की उम्र में कर दी थी.

उनकी पहली फिल्म थी कानून क्या करेगा. इसके बाद उन्होंने मुकुल आनंद के साथ बतौर सहायक निर्देशक फिल्म अग्निपथ में उनके साथ काम किया. विक्रम ने एक फेज के बाद लगातार हिट फ़िल्में निर्देशित की, जिनमे कसूर, राज, आवारा पागल दीवाना जैसी फ़िल्में शामिल थीं.

इनपुट- एजेंसी