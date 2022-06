Vikram World Wide Box Office Collection: साउथ के सुपरस्टार कमल हासन (Kamal Haasan) की न्यू रिलीज ‘विक्रम’ (Vikram) इन दिनों सिनेमाघरों में धूम माच रही है. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की ‘सम्राट पृथ्वीराज’ (Samrat Prithviraj) को पछाड़ते हुए ‘विक्रम’ ने रिलीज के तीन दिनों के भीतर ही 150 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है. सिनेमाघरों में फिल्म को देखने के लिए भारी संख्या में दर्शक पहुंच रहे हैं. रिलीज के पहले दिन ही ‘विक्रम’ ने ‘सम्राट पृथ्वीराज’ और ‘मेजर’ (Major) से अधिक कलेक्शन किया, ये सिलसिला अभी भी जारी है. बहुत अधिक उम्मीदों के बीच रिलीज हुई यह फिल्म फैंस की उम्मीदों पर खरी उतरी है.Also Read - परदेस जाने के लिए कपिल शर्मा ने लिया छोटा सा ब्रेक, बोरिया-बिस्तर उठाकर अमेरिका चले

#Vikram has turned out to be a universal hit with terrific WOM. The @ikamalhaasan action extravaganza directed by @Dir_Lokesh has grossed over ₹150Cr from worldwide box-office in opening weekend, India alone accounting for ₹100 Cr+. Biggest post pandemic hit from Kollywood!

— Sreedhar Pillai (@sri50) June 6, 2022