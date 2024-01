Hindi Entertainment Hindi

Vikram Kochhar Says Bobby Deol Loved Drinking Vicky Kaushal Also Drank A Lot

विक्रम कोचर का खुलासा Dunki के सेट पर शराब पीते थे विक्की कौशल, बॉबी देओल भी जमकर छलकाते हैं जाम

Vikram Kochhar On Bobby Deol And Vicky Kaushal: डंकी में काम करने वाले एक्टर विक्रम कोटर ने बॉबी देओल और विक्की कौशल के बारे में खुलकर बातें की हैं.

Vikram Kochhar On Bobby Deol And Vicky Kaushal: एक्टर विक्रम कोचर (Vikram Kochhar)जिन्हें आपने कई सारे टीवी शो में देखा होगा वो हाल ही में फिल्म डंकी (Dunki) में नजर आए थे और लोगों को उका काम बेहद पसंद भी आया है. इसके साथ ही एक्टर को आपने बॉबी देओल (Bobby Deol) के मशहूर शो आश्रम (Aashrma) में भी देखा होगा जिसमें वो हवलदार के किरदार में नजर आए थे. ऐसे में विक्रम कोचर ने जहां हाल ही में शाहरुख खान के घर मन्नत पर खुलकर बातें कही थी. वहीं हाल ही विक्रम कोचर ने बॉबी देओल के साथ काम करने का एक्सपीरियंस शेयर किया और कई खुलासे भी किए. विक्रम ने अपने एक और को-स्टार विक्की कौशल के बारे में बताया कि कैसे दोनों ही स्टार ड्रिंक करने में माहिर है. ऐसे में आइए जानते हैं कि विक्रम कोचर ने किस तरह के खुलासे किए हैं (Vikram Kochhar On Bobby Deol-Vicky Kaushal)

बॉबी देओल जमकर करते हैं शराब की पार्टी

सिद्धार्थ कनन को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब वो बॉबी देओल संग प्रकाश झा की वेब सीरीज ‘आश्रम’ में काम कर रहे थे तो इस दौरान बॉबी अपनी पूरी ‘आश्रम’ टीम के साथ जमकर पार्टी करते थे. विक्रम ने बताया कि वह बॉबी के साथ मस्ती में पीत थे. बॉबी ने विक्रम को कहा था कि ‘कैसा पंजाबी है,दारु नहीं पी सकता है, मैने उनके कहा कि यह मरे मर्जी से नहीं है, बल्कि मेरा शरीर शराब ले ही नही पाता है. मुझे स्मोकिंग से भी एलर्जी है. इसके बाद बॉबी ने मुझे एक पटियाला पैग ऑफर किया औऱ इसके बाद वहां पर कमरे में मैं उल्टी कर रहा था.

विक्की सीन के लिए करते थे ड्रिंक

शाहरुख खान की हालिया आई फिल्म डंकी तो आपने देखी हो होगी और इस फिल्म में एक और एक्टर साथ में था और इसका नाम है विक्रम कोचर. ऐसे में विक्रम ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में ‘डंकी’ से जुड़ा भी एक किस्सा शेयर किया है. विक्रम ने बताया कि विक्की जब फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो वो अपने सीन को जबरदस्त बनाने के लिए शराब पिया करते थे. विक्रम ने कहा कि राजकुमार हिरानी शराब पीने के कारण अपने किसी भी एक्टर को शर्मिंदा नहीं करते थे.

विक्की ने पीकर सूट किया था सीन

विक्रम ने कहा कि ‘विक्की सबसे सेट पर कहते थे पीते क्यूं नहीं हो, पीओ’. विक्रन ने आगे काह कि वह और अनिल ग्रोवर डायरेक्टर राजुकमार हिरानी को लेकर डर जाते थे. ऐसा इसलिए क्योंकि वह समझ चुके थे कि जिस सीन में उन्हें नशे में दिखाया जाना था, उस सीन में उन्होंने सच में पी रखी थी. विक्रम कोचर के मुताबिक, विक्की कौशल ने तो डंके की चोट पर स्वीकार किया था कि ऐसे सीन के लिए उन्हें थोड़ी ड्रिंक करनी पड़ी थी. विक्रम ने इससे पहले बताया था कि शाहरुख के साथ काम करना एक सहज और आनंददायक अनुभव था.