Vikram Vedha Trailer: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान और ऋतिक रोशन की मोस्ट अवेटेड फिल्म विक्रम वेधा का ट्रेलर रिलीज हो गया है. जब से इसका टीजर सामने आया है तभी से फैंस इसका ट्रेलर देखने के लिए बेताब हो रहे हैं. ट्रेलर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा. ट्रेलर में भरपूर एक्शन है, ऋतिक और सैफ दोनों जबरदस्त फाइट करते नजर आ रहे हैं. 02 मिनट 50 सेकंड का ये ट्रेलर पावर पैक एक्शन से भरपूर है. रिलीज होते ही फैंस कमेंट कर इसकी तारीफ कर रहे हैं. सैफ अली खान और ऋतिक रोशन की एक्शन, ड्रामा और सस्पेंस से भरपूर फिल्म की ये झलक बड़ी ट्रीट है.Also Read - 'कच्चा बादाम' गर्ल अंजलि अरोड़ा के MMS विवाद में कूदी उर्फी जावेद, कहा 'सेक्स करते हुए अपना वीडियो...'

बता दें कि यह फिल्म आर मधावन (R Madhavan) और विजय सेतुपति (Vijay Sethupathi) स्टारर तमिल फिल्म की हिंदी रीमेक है. फिल्म में दो बड़े बॉलीवुड स्टार्स के होने की वजह से फैंस के दिलों में उम्मीदें जाग गई हैं. फिल्म का 2 मिनट 50 सेकंड लंबा ट्रेलर पुलिस ऑफिसर विक्रम और गैंस्टर वेधा के ऊपर आधारित है. Also Read - ऐश्वर्या राय ने आलिया भट्ट की सफलता पर उठाए सवाल, कहा 'करण करते हैं सपोर्ट...गोद में मिलते हैं ऑफर'

What you choose, defines YOU! #VikramVedhaTrailer out now. https://t.co/gPbHy3vCQG

Book your Movie Voucher now on BookMyShow: https://t.co/QRoJXhbpoJ#VikramVedha releases worldwide in cinemas on 30th September 2022.#SaifAliKhan @PushkarGayatri pic.twitter.com/aLPNqdOsMb

— Hrithik Roshan (@iHrithik) September 8, 2022